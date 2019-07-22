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Более четверти россиян считают себя бедными - опрос

Комментариев: 2
Каждый десятый гражданин РФ жалуется на нехватку денег даже на еду.
В России больше четверти людей жалуется на то, что не хватает денег на еду
В России больше четверти людей жалуется на то, что не хватает денег на еду
depositphotos.com

Фонд Общественного мнения в России провел опрос и опубликовал данные, в которых указано, что в России, где этой весной заморозили накопительную часть пенсий, чуть больше четверти жителей страны считают свое финансовое положение плохим (28% россиян), передает Сегодня. 

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Хорошим свое финансовое состояние считает 11% россиян, а средним - 60%.

Помимо того, если 25% респондентов признались в том, что им хватает денег только на пропитание, но не на новую одежду, то 12% заявили, что им и на продукты не хватает.

Купить новую одежду может себе позволить каждый третий россиянин (34%), бытовую технику – 18%, а автомобиль – 11%. 

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Кроме того, четверть участников опроса (24%) отметили, что за прошедший год их состояние ухудшилось, а 18%, не пытая особых иллюзий, уверены, что в ближайший год жить станет еще хуже.

В отчете указано, что 39% россиян полагают, что за прошедшие несколько месяцев их материальное положение практически не изменилось, 22% затрудняются ответить, 21% предполагают, что оно улучшится, еще 18% ожидают ухудшения.

Ранее сообщалось, что супермаркеты России выдадут людям кредиты для покупки продуктов. Сеть супермаркетов будут продавать россиянам еду по специальным продуктовым кредитным картам.

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Теги: бедность, бедность в России, Российская Федерация, экономика РФ, экономика России, финансовое состояние
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.07.2019, 18:31
Оценка:  +1
гость
18:29 - нравится россиянам, в их телевизоре.
Донбассу само собой теперь херово под россиянами, но самим россиянам на реальность срать.
гость  (аноним)  22.07.2019, 18:29
Оценка:  +1
гость
Так КрымИх ведь?
Только ДонбассОтНих в заднице, но им нравится похоже.
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