Более четверти россиян считают себя бедными - опрос
Фонд Общественного мнения в России провел опрос и опубликовал данные, в которых указано, что в России, где этой весной заморозили накопительную часть пенсий, чуть больше четверти жителей страны считают свое финансовое положение плохим (28% россиян), передает Сегодня.
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Хорошим свое финансовое состояние считает 11% россиян, а средним - 60%.
Помимо того, если 25% респондентов признались в том, что им хватает денег только на пропитание, но не на новую одежду, то 12% заявили, что им и на продукты не хватает.
Купить новую одежду может себе позволить каждый третий россиянин (34%), бытовую технику – 18%, а автомобиль – 11%.
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Кроме того, четверть участников опроса (24%) отметили, что за прошедший год их состояние ухудшилось, а 18%, не пытая особых иллюзий, уверены, что в ближайший год жить станет еще хуже.
В отчете указано, что 39% россиян полагают, что за прошедшие несколько месяцев их материальное положение практически не изменилось, 22% затрудняются ответить, 21% предполагают, что оно улучшится, еще 18% ожидают ухудшения.
Ранее сообщалось, что супермаркеты России выдадут людям кредиты для покупки продуктов. Сеть супермаркетов будут продавать россиянам еду по специальным продуктовым кредитным картам.
Полная версия правил
Донбассу само собой теперь херово под россиянами, но самим россиянам на реальность срать.
Только ДонбассОтНих в заднице, но им нравится похоже.