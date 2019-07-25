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Госдолг Украины вырос за месяц на $2 миллиарда

Комментариев: 6
Госдолг Украины в долларовом эквиваленте превысил 80 миллиардов, в гривневом держится на уровне двух триллионов.
Прямой госдолг в июне в долларовом выражении увеличился на 2,74% - до $70,02 млрд
Прямой госдолг в июне в долларовом выражении увеличился на 2,74% - до $70,02 млрд
depositphotos.com

За первый месяц лета госдолг Украины вырос на $1,96 млрд (2,5%) – до $80,35 млрд. Об этом сообщается на сайте Минфина в четверг, 25 июля. 

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При этом в национальной валюте госдолг снизился на 0,19% - до 2,102 трлн грн.

Минфин также уточнил, что прямой госдолг в июне в долларовом выражении увеличился на 2,74% - до $70,02 млрд (в гривне – на 0,04%, до 1,832 трлн грн), в том числе внешний - на 3,23%, до $40,12 млрд.

Гарантированный госдолг за прошлый месяц возрос на 0,89% - до $10,32 млрд (в гривне – снизился на 1,75%, до 270,11 млрд грн), в том числе внешний – на 0,74%, до $9,92 млрд. 

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Как сообщил Минфин, благодаря укреплению гривни доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга Украины по итогам июня снизилась до 40,94%, в специальных правах заимствования – до 14,88%, тогда как в евро выросла до 10,51%, в гривне – до 32,56%. Кроме того, 0,7% госдолга номинировано иенах, 0,7% - в канадских долларах.

В целом с начала года совокупный госдолг Украины увеличился на 2,59% или на $2,02 млрд, однако в гривневом эквиваленте из-за укрепления гривны он сократился на 1,83%, или на 39,26 млрд грн. 

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Отметим, по итогам 2018 года госдолг вырос на 2,6%, или на 2,02 млрд долларов до 78,32 млрд долларов. Годом ранее госдолг увеличился на 7,5%, или на 5,33 млрд долларов до 76,31 млрд долларов.
 
Ранее сообщалось, что госбюджет недовыполнен по расходам на 42,7 млрд. За полгода недопоступления в общий фонд госбюджета составили почти 43 млрд гривен, сообщили в Счетной палате.
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Теги: Украина, Минфин, долги, госдолг
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Комментариев (6)
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Антибес    25.07.2019, 20:05
Оценка:  0
Антибес
Хероям в срало 2 миллиарда писюнов!Тогда и слава будет непремено.
nelci    25.07.2019, 19:17
Оценка:  +2
nelci
Обычная ситуация когда народные деньги пошли на свое переизбрание панами -господами.
I@K    25.07.2019, 19:17
Оценка:  +2
I@K
Конец эпохи бедности
Michael2811    25.07.2019, 18:52
Оценка:  0
Michael2811
Хероям........Пипец!!!!!
КудлатыйКыць    25.07.2019, 18:04
Оценка:  +2
КудлатыйКыць
Волноваться не стоит.Ведь это Пэрэмога! :-)
гость  (аноним)  25.07.2019, 17:56
Оценка:  +3
гость
Богатеем. С каждым днем.
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