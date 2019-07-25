Украина исчерпала девять квот на экспорт в ЕС
Украинские экспортеры по состоянию на 22 июля полностью исчерпали девять квот на беспошлинный экспорт агропромышленной продукции в Евросоюз. Об этом сообщила ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса в четверг, 25 июля.
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"Заметно ускорение темпов закрытия квот и оживление торговли с ЕС, поскольку на аналогичную дату прошлого года было закрыто семь квот на беспошлинный экспорт из Украины в ЕС", - отметили в ассоциации.
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Кроме того, квоты на экспорт в ЕС ячменя использованы на 79%, мяса птицы – 75%, солода и пшеничной клетчатки – 58%, крахмала – 53%.
Ранее сообщалось, что Украина идет на новый рекорд по агроэкспорту. За первые полгода Украина экспортировала аграрной продукции на более чем 10 миллиардов долларов.
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