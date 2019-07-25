Украина исчерпала девять квот на экспорт в ЕС

Полностью использованы квоты на экспорт меда, сахара, крупы и муки, крахмала, виноградного и яблочного соков, пшеницы, кукурузы и сливочного масла.

Украина уже закрыла квоты на беспошлинный экспорт кукурузы и пшеницы Getty Images

Украинские экспортеры по состоянию на 22 июля полностью исчерпали девять квот на беспошлинный экспорт агропромышленной продукции в Евросоюз. Об этом сообщила ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса в четверг, 25 июля.

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Указано, что украинский аграрии полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт в ЕС следующих продуктов: мед, сахар, крупы и мука, обработанный крахмал, виноградный и яблочный сок, пшеница, кукуруза и сливочное масло.

"Заметно ускорение темпов закрытия квот и оживление торговли с ЕС, поскольку на аналогичную дату прошлого года было закрыто семь квот на беспошлинный экспорт из Украины в ЕС", - отметили в ассоциации.

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Кроме того, квоты на экспорт в ЕС ячменя использованы на 79%, мяса птицы – 75%, солода и пшеничной клетчатки – 58%, крахмала – 53%.

Ранее сообщалось, что Украина идет на новый рекорд по агроэкспорту. За первые полгода Украина экспортировала аграрной продукции на более чем 10 миллиардов долларов.