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ВР закупила карточек для новых депутатов в 2 раза больше, чем нужно

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Каждая карточка стоит 38,7 грн.
Верховная Рада закупила магнитные карты для новых нардепов
Верховная Рада закупила магнитные карты для новых нардепов
facebook.com/groups/VerkhovnaRada

Управление делами Верховной Рады закупили партию магнитных карточек для новых нардепов, которые используются для регистрации законодателей в сессионном зале в системе Рада-3, передает UBR. 

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В ведомстве планировали закупить 1000 карточек, что вдвое больше, чем самих депутатов, за 110 тыс грн, однако получилось дешевле.

Отмечается, что заявок на аукционе было 4, а две из них (SmartID и Полли-Сервис) предложили практически идентичную цену: 38,4 тыс грн и 38,7 тыс грн, соответственно. 

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Но в ходе тестирования образцов, предложение первой забраковали. В конечном итоге, готовить карточки для депутатов будет Полли-Сервис, а стоимость каждой составит 38,7 грн.

Подрядчик должен будет нанести на карточки только базовое изображение. Фотографии и имена нардепов на них отпечатают специалисты Аппарата ВР самостоятельно.

Подрядчик должен будет нанести на карточки только базовое изображение
Подрядчик должен будет нанести на карточки только базовое изображение
UBR

Ранее сообщалось, что Верховная Рада купит 80 тонн бумаги в 1,5 раза дороже рыночной цены. ВР хочет закупить обычную офисную бумагу в общей сумме 4 млн грн.

 

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Теги: Верховная Рада, удостоверение депутата, депутаты украины, тендер, закупка, госсредства
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