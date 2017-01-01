ВР закупила карточек для новых депутатов в 2 раза больше, чем нужно

Каждая карточка стоит 38,7 грн.

Управление делами Верховной Рады закупили партию магнитных карточек для новых нардепов, которые используются для регистрации законодателей в сессионном зале в системе Рада-3, передает UBR.

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В ведомстве планировали закупить 1000 карточек, что вдвое больше, чем самих депутатов, за 110 тыс грн, однако получилось дешевле.

Отмечается, что заявок на аукционе было 4, а две из них (SmartID и Полли-Сервис) предложили практически идентичную цену: 38,4 тыс грн и 38,7 тыс грн, соответственно.

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Но в ходе тестирования образцов, предложение первой забраковали. В конечном итоге, готовить карточки для депутатов будет Полли-Сервис, а стоимость каждой составит 38,7 грн.

Подрядчик должен будет нанести на карточки только базовое изображение. Фотографии и имена нардепов на них отпечатают специалисты Аппарата ВР самостоятельно.

Подрядчик должен будет нанести на карточки только базовое изображение UBR

Ранее сообщалось, что Верховная Рада купит 80 тонн бумаги в 1,5 раза дороже рыночной цены. ВР хочет закупить обычную офисную бумагу в общей сумме 4 млн грн.