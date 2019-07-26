Тарифы Укртрансгаза увеличатся почти на 50%

С 1 августа 2019 года тарифы Укртрансгаза на закачку и отбор газа возрастут почти на половину.

С 1 августа 2019 года тарифы АО Укртрансгаз на закачку и отбор газа возрастут почти на 45% согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

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"С 01 августа 2019 года тариф на закачку природного газа в ПХГ (подземные хранилища газа — ред.) составит 93,3 грн/1000 кубометров в сутки (без НДС), а на отбор – 97,2 грн/1000 кубометров в сутки (без НДС). При этом тариф на услуги по хранению останется без изменений – 0,172 грн/1000 кубометров в сутки", – говорится в сообщении.

Действующий тариф на закачку природного газа в ПХГ сейчас составляет 64,40 грн за 1 тыс. кубометров, на отбор – 67,1 грн за тыс. кубометров.

Ранее сообщалось, что на ГТС Украины решили чрезвычайную ситуацию. Укртрансгаз месяцами не мог закупить топливный газ в долг, из-за чего появилась угроза остановки ГТС. Часть газа согласился продать Нафтогаз.