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Тарифы Укртрансгаза увеличатся почти на 50%

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С 1 августа 2019 года тарифы Укртрансгаза на закачку и отбор газа возрастут почти на половину.
Новые тарифы устанавливаются с 1 августа
Новые тарифы устанавливаются с 1 августа
Getty Images

С 1 августа 2019 года тарифы АО Укртрансгаз на закачку и отбор газа возрастут почти на 45% согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза

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"С 01 августа 2019 года тариф на закачку природного газа в ПХГ (подземные хранилища газа — ред.) составит 93,3 грн/1000 кубометров в сутки (без НДС), а на отбор – 97,2 грн/1000 кубометров в сутки (без НДС). При этом тариф на услуги по хранению останется без изменений – 0,172 грн/1000 кубометров в сутки", – говорится в сообщении.

Действующий тариф на закачку природного газа в ПХГ сейчас составляет 64,40 грн за 1 тыс. кубометров, на отбор – 67,1 грн за тыс. кубометров.

Ранее сообщалось, что на ГТС Украины решили чрезвычайную ситуацию. Укртрансгаз месяцами не мог закупить топливный газ в долг, из-за чего появилась угроза остановки ГТС. Часть газа согласился продать Нафтогаз.

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Теги: газ, тарифы, Укртрансгаз
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  26.07.2019, 18:09
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гость
вешайтесь укроублюдки!!!!
рогули свинячие , а вам ещё МВФ должок отдавать!!!! ха ха ха ха

похрюкайте, поскачите в шароварах, порвите вышиванки , СВИНОРЫЛЫЕ ,
а будите жить в нищите ещё много десятилетий !!!
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