Нацбанк улучшил оценку роста экономики

В ближайшие три года экономика будет расти устойчивыми темпами на уровне 3-4%. Прогноз по инфляции сохранен.

НБУ повысил прогноз темпов экономического роста на 2019 год (с 2,5% до 3%) и 2020 год (с 2,9% до 3,2%) Корреспондент.net

Национальный банк сохранил прогноз инфляции на 2019-2021 годы и улучшил оценку роста экономики. Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете НБУ за июль.

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Как отмечается, инфляция снизится до 6,3% на конец текущего года, в начале 2020 года достигнет целевого диапазона (5% ± 1 п. п.), а среднесрочной цели 5% - в конце 2020 года.

За этот период экономика будет расти устойчивыми темпами на уровне 3-4%.

По прогнозу НБУ, замедлению инфляции будут способствовать жесткие монетарные условия.

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"Даже при постепенном снижении учетной ставки до уровня 8% в номинальном выражении в 2021 году ее реальное значение на протяжении всего периода будет оставаться высоким, учитывая улучшение инфляционных ожиданий. Среди других факторов, которые обусловят замедление инфляции, - взвешенная фискальная политика, снижение темпов роста заработных плат, сравнительно низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках, значительное предложение продовольственных товаров", - говорится в сообщении.

Также, НБУ повысил прогноз темпов экономического роста на 2019 год (с 2,5% до 3%) и 2020 год (с 2,9% до 3,2%).

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В НБУ отмечают, это связано с устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли, а также ожидаемым увеличением урожая зерновых.

Ускорению экономики в 2020-2021 годах (до 3,2% и 3,7% соответственно) также будет способствовать смягчению монетарной политики и оживления экономической активности в мире.

Ранее сообщалось, что украинцы снизили потребительские настроения. После двух месяцев резкого подъема потребительские настроения украинцев снизились.