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Украинцы пересылают в 3 раза больше денег внутри страны: Инфографика

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Объем переведенных денег в пределах Украины вырос на 33,5%.
За первое полугодие внутри Украины было переведено почти 93,28 млрд грн (или 3,4 млн долл)
За первое полугодие внутри Украины было переведено почти 93,28 млрд грн (или 3,4 млн долл)
Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины отметил, что за первые шесть месяцев 2019 года объем денежных переводов в пределах Украины вырос на треть (почти на 33,5%) в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. 

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В НБУ сообщили, что за первое полугодие внутри Украины было переведено почти 93,28 млрд грн (или 3,4 млн долл). При этом 90% таких операций было осуществлено системами небанковских учреждений. В частности, почти 68,2% переводов совершили компании Forpost и Укрпошта.

Кроме того, с начала года в Украину больше всего денег перечислили из США и Италии. Что касается общего объема трансграничных переводов, то здесь лидируют американские системы валютного посредничества — Western Union, MoneyGram и RIA.

Ранее сообщалось, что согласно с результатами исследования, которое провело агентство Info Sapiens при содействии инвестиционной компании Dragon Capital, на фоне данных о том, что расходы украинцев превысили доходы по итогам первого квартала 2019 года, оказалось, что индекс потребительских настроений в июне снизился на 0,4 пункта до 82,4 по сравнению с маем.

 

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Теги: НБУ, перевод денег, перевод денег в Украине, экономика Украины, трансграничные переводы, переводы из-за границы
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