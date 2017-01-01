В Германии на модернизацию железной дороги потратят 86 млрд евро

Министр транспорта страны Андреас Шойер назвал этой решение "крупнейшей программой модернизации" железной дороги в Германии.

Поезда на одной из станций в немецком городе Мюнхен Getty Images

В Германии потратят более 86 млрд евро на реализацию 10-летнего плана по улучшению железнодорожной сети Deutsche Bahn.

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Предполагается, что из бюджетов всех уровней будет инвестировано 62 млрд евро в капитальный ремонт частично устаревшей железнодорожной сети. При этом сама Deutsche Bahn внесет еще 24,2 млрд евро.

Министр транспорта страны Андреас Шойер назвал решение "крупнейшей программой модернизации" железной дороги в Германии. По его словам, модернизированная сеть также создаст основу для активной защиты климата. Читай также: Украина опустилась в рейтинге инновационных стран "Мы заменим устаревшие объекты, обеспечим доступность, улучшим управление строительством и состояние железнодорожных мостов", – сказал министр.

Согласно плану, реконструкции подлежат 2000 мостов. Среди других целей программы – удвоить число машинистов и пассажиров поездов до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Германия обновила рекорд по добыче "зеленой" энергии. За первую половину 2019 года в ФРГ из энергии Солнца, ветра, воды и из биомассы произвели больше электроэнергии, чем на АЭС и ТЭС.