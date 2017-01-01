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Экономика Венесуэлы не будет зависеть от нефти – Мадуро

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Президент Венесуэлы уверен, что в будущем его страна не будет зависеть от нефтяной ренты.
Николас Мадуро уверен, что его страна делает первые шаги на пути к экономическому процветанию
Николас Мадуро уверен, что его страна делает первые шаги на пути к экономическому процветанию
Getty Images

Венесуэла начинает новый путь в своем экономическом развитии, который позволит снизить зависимость страны от нефти. Об этом сказал президент Николас Мадуро на встрече с руководством ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию), сообщает РИА Новости в субботу, 27 июля. 

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Мадуро провел встречу с руководителем направления по Латинской Америке и странам Карибского бассейна ЮНИДО Диего Масерой, на ней присутствовали представители бизнеса и послы разных стран, включая Россию и Китай. Мероприятие транслировалось в Twitter президента.

"Тот, кто делает правильные шаги, тот достигает целей. Мы делаем правильные и уверенные шаги. Венесуэла имела деформированную модель, модель экономики, зависимой от нефти, и мы начинаем дорогу, не зависящую от нефтяной ренты", – сказал Мадуро. 

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По его словам, Венесуэла только начинает идти по дороге, которая превратит ее "в регион с экономическим потенциалом и будет производить большое количество богатств во всех производственных секторах".

Ранее сообщалось, что инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%. В годовом выражении рост цен в страдающей от экономического кризиса Венесуэле оказался на уровне в 815 000 процентов.

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Теги: нефть, экономика, Венесуэла, Мадуро, Николас Мадуро
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