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Доллар снова дешевеет: Курс валют на 29 июля

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Доллар снизился почти на 5 копеек, а евро поднялся почти на 1 копейку.
В Украине доллар утром в понедельник, 29 июля, можно среднем купить по 25,45 грн/долл
В Украине доллар утром в понедельник, 29 июля, можно среднем купить по 25,45 грн/долл
bigmir.net

На 29 июля, понедельник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2543,9728 (- 4,7609);

– 100 евро – 2833,4769 гривны (+ 0,5594).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны почти на 5 копеек – до 25,43 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 29 июля. Курс евро подрос на 0,5 копейки.

Ранее сообщалось, что украинцы пересылают в 3 раза больше денег внутри страны. Объем переведенных денег в пределах Украины вырос на 33,5%.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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