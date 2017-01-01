Доллар снова дешевеет: Курс валют на 29 июля

Доллар снизился почти на 5 копеек, а евро поднялся почти на 1 копейку.

В Украине доллар утром в понедельник, 29 июля, можно среднем купить по 25,45 грн/долл bigmir.net

На 29 июля, понедельник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2543,9728 (- 4,7609);

– 100 евро – 2833,4769 гривны (+ 0,5594).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны почти на 5 копеек – до 25,43 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 29 июля. Курс евро подрос на 0,5 копейки.

Ранее сообщалось, что украинцы пересылают в 3 раза больше денег внутри страны. Объем переведенных денег в пределах Украины вырос на 33,5%.