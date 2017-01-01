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Нардепы из Самопомочи и Видродження пойманы на сокрытии 200 млн грн

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Народные избранники пытались скрыть факт владения имуществом.
Народный депутат Виктория Войцицкая от партии Самопомич
Народный депутат Виктория Войцицкая от партии Самопомич
facebook.com/voytsitska

Национальное агентство по противодействию коррупции нашли, что народные депутаты Виктория Войцицкая (партия Самопомич) и Владимир Зубик (партия Видродження) внесли недостоверные данные об имуществе на общую сумму в 196 млн грн. 

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“Установлено, что Виктория Войцицкая, подавая декларацию за 2017 год, не задекларировала собственный автомобиль и земельный участок мужа, а также недостоверно указала сумму полученных им дивидендов и средств на его банковских счетах“, – сообщает ведомство. 

Общая сумма установленных недостоверных ведомостей в декларации нардепа за 2017 год составила более 45,5 млн грн. 

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“Владимир Зубик, подавая декларацию за 2017 год, не задекларировал полученный доход в виде страховых выплат и вписал недостоверные ведомости о полученном доходе в виде инвестиционного дохода от продажи ценных бумаг и предоставления имущества в аренду“, – рассказывают в НАПК. 

То есть, общая сумма сокрытого имущества за 2017-й составила 150,5 млн грн.

После обнаружения “неточностей“ в декларациях упомянутых депутатов НАПК об этих нарушениях сообщила НАБУ.

Ранее сообщалось, что нардепы “провернули“ аферы с ОВГЗ на десятки млн долларов. Государственное бюро расследований выявили “схемы“ с ОВГЗ.

 

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Теги: коррупция, коррупция в Украине, декларации, недостоверное декларирование, Виктория Войцицкая, Владимир Зубик, нардепы, Видродження, Самопомич, НАПК
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