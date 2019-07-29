ЦИК нашла нарушения в финотчетах 4 партий
Партии Социальная справедливость, Гражданская позиция, Партия Шария и Движении новых сил Михаила Саакашвили, по заявлению ЦИК, нарушили использование денег на выборах, передает ТСН.
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Так, ЦИК передала в НАПК материалы осуществленных анализов промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов четырех партий - для реагирования согласно законам Украины.
"Решение принято в связи с тем, что во время осуществления анализа указанных промежуточных финансовых отчетов, утвержденных постановлением ЦИК от 18 июля 2019 года № 1745, Комиссией было выявлено ряд нарушений требований избирательного закона", - уточнили в ЦИК.
Ранее сообщалось, что нардепы из Самопомочи и Видродження пойманы на сокрытии 200 млн грн. Народные избранники пытались скрыть факт владения имуществом.
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