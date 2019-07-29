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ЦИК нашла нарушения в финотчетах 4 партий

Комментариев: 1
По факту обнаружения нарушений использования денег на выборах подано жалобу в НАПК.
Комиссией было выявлено ряд нарушений требований избирательного закона
Комиссией было выявлено ряд нарушений требований избирательного закона
depositphotos.com

Партии Социальная справедливость, Гражданская позиция, Партия Шария и Движении новых сил Михаила Саакашвили, по заявлению ЦИК, нарушили использование денег на выборах, передает ТСН. 

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Так, ЦИК передала в НАПК материалы осуществленных анализов промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов четырех партий - для реагирования согласно законам Украины.

"Решение принято в связи с тем, что во время осуществления анализа указанных промежуточных финансовых отчетов, утвержденных постановлением ЦИК от 18 июля 2019 года № 1745, Комиссией было выявлено ряд нарушений требований избирательного закона", - уточнили в ЦИК.

Ранее сообщалось, что нардепы из Самопомочи и Видродження пойманы на сокрытии 200 млн грн. Народные избранники пытались скрыть факт владения имуществом.

 

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Теги: ЦИК, НАПК, финансирование партий, выборы 2019, финансовая отчетность, избирательный фонд, финансы партий
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
sheva_1000    29.07.2019, 14:31
Оценка:  -1
sheva_1000
факты пожалуйста, факты! или опять вброс фейка
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