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Как мировой кризис повлияет на инфляцию и девальвацию гривны - эксперты

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Специалисты предлагают разработать план антикризисных мер.
Как мировой кризис может отразится на украинской экономике
Как мировой кризис может отразится на украинской экономике
Пресс-центр НБУ

Сооснователь Украинского Института будущего, директор экономических программ Анатолий Амелин заявил, что прогнозируемое замедление роста глобальной экономики не является критическим показателем, однако это – тревожный звоночек для Украины, передает Сегодня. 

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"Мы находимся на пороге глобального экономического кризиса, некоторые эксперты говорят, что он уже начался, но пока вялотекущий. В первую очередь любые кризисные явления в мире влияют на спрос на целевые активы – например на металл, экспортером которого является Украина. 

Мы, к сожалению, зависимы от экспорта. Если сравнить динамику цен на сырьевые активы с динамикой украинского ВВП, увидим очень высокую корреляцию. Соответственно, снижение развития мировой экономики, как правило, приводит к снижению в том числе спроса на сырьевые активы.  

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Это может отразиться и на изменении цен на эти активы, и на поступление валютной выручки в Украину, и на бюджетные поступления, повлиять на девальвацию и инфляцию", – объяснил Амелин.
Он уверен, что Украина должна заранее готовиться к такому варианту развития событий.

"Чтобы этих негативных последствий избежать, уже сегодня правительство должно готовить план антикризисных мер, которые не только позволят снизить влияние данного фактора, который описывается в расчете МВФ 0,1%, но и подготовиться к будущему кризису, который будет неизбежен", – считает аналитик.

Ранее сообщалось, что Лагард предупредила о снижении мирового ВВП. Торговые войны США с другими странами могут вылиться в падение мирового ВВП в следующем году.

 

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Теги: мировой кризис, мировой экономический кризис, мировая экономика, экономика Украины, антикризисный план
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