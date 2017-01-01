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Курс валют на 30 июля: гривна обновила рекорд с начала года

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Курс доллара на межбанке в продаже упал на 14 копеек – до 25,24 грн/долл, курс в покупке снизился также на 14 копеек – до 25,21 грн/долл.
В обменниках доллар в среднем можно купить по 25,20 грн/долл
В обменниках доллар в среднем можно купить по 25,20 грн/долл
bigmir.net

На 30 июля, вторник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2525,2582 гривны (-18,7146);

– 100 евро – 2807,8346 гривны (-25,6423).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны почти на 19 копеек – до 25,25 гривен за доллар, а евро подешевел почти на 26 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 29 июля.

При этом курс доллара на 29 июля составлял 2543,9728 гривен за 100 долларов. Таким образом, официальный курс гривны установил очередной максимум с начала года.

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке упал на 14 копеек – до 25,24 грн/долл, курс в покупке снизился также на 14 копеек – до 25,21 грн/долл.

Ранее сообщалось, как мировой кризис повлияет на инфляцию и девальвацию гривны. Специалисты предлагают разработать план антикризисных мер.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, доллары, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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