На Украинской бирже начались торги акциями Apple

Цена на акции Apple в Украине будет выше, чем в США. Это связано с комиссией, которую необходимо уплачивать брокеру.

Теперь акции Apple можно покупать в Украине Getty Images

Украинская биржа включила в биржевой список в категории внелистинговые ценные бумаги акции Apple с тиккером AAPL. Об этом сообщается на сайте биржи в понедельник, 29 июля.

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Лучшие котировки на покупку составляют 5003 гривен за акцию, на продажу – 6666 гривен, все заявки – по одной акции.

Согласно данным NASDAQ, в минувшую пятницу котировки акций Apple выросли на 0,72% и на закрытие составили $207,74 за шт. (5284,85 грн по текущему курсу).

Как сообщает Интерфакс-Украина, другие детали торговли акциями Apple представители биржи и компании БТС Брокер, выступившей инициатором их обращения в Украине, раскроют на пресс-конференции 30 июля.

Биржа также сообщила, что на минувшей неделе к торгам на ней допущены долларовые еврооблигации Украины с погашением в 2032 году.

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Согласно биржевому списку Украинской биржи, сейчас в нем три акции иностранного эмитента. Две – компаний с основными активами в Украине: MHP (Мироновский хлебопродукт) и Ukrproduct Group и Apple.

Помимо этого, в списке три выпуска еврооблигаций Украины – с погашением 1 сентября 2019 года, 1 сентября 2026 года и 25 сентября 2032 года, а также ВВП-варранты.

Ранее сообщалось, что Apple объявила о сделке c Intel. Соглашение на сумму один миллиард долларов должно быть окончательно подписано в четвертом квартале 2019 года.