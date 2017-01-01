Биржи США закрылись преимущественно в минусе
Американский фондовый рынок в понедельник, 29 июля, закрылся разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Индекс Dow Jones вырос на 0,11% – до 27221,41 пункта.
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Индекс S&P 500 потерял 0,16% – до 3020,98 пункта.
NASDAQ снизился на 0,44% – до 8293,33 пункта.
Ранее сообщалось, что на Украинской бирже начались торги акциями Apple. Цена на акции Apple в Украине будет выше, чем в США. Это связано с комиссией, которую необходимо уплачивать брокеру.
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