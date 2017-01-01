Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Госстат: В Украине выросла реальная зарплата

Комментариев: 0
За год реальная зарплата выросла на 8,1%. Наибольший рост наблюдался в Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях.
В Украине за год выросла реальная зарплата
В Украине за год выросла реальная зарплата
Корреспондент.net

Реальная заработная плата в Украине в июне 2019 года выросла на 8,1% по сравнению с июнем 2018 года. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики. 

Читай также: Рядовой следователь в ГБР зарабатывает почти в 2,5 раза больше Зеленского

Средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне 2019 года по сравнению с маем 2019 года увеличилась на 5,3%, в годовом измерении (к июню 2018 года) – на 18%, составив 10,8 тыс грн.

Наибольший рост средней зарплаты штатных работников в июне 2019 года по сравнению с июнем 2018 года наблюдался в Донецкой (на 27,7%), Сумской (на 20,2%), Днепропетровской (20%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в мае зафиксирован в Киеве – 15,7 тыс грн, самый низкий - в Кировоградской области – 8,6 тыс грн. 

Читай также: Женщина в науке: творец и вдохновитель - интервью с психологом

При этом средняя заработная плата работника в Донецкой области составила 12,5 тыс грн, в Луганской области – 9 тыс грн.

В июне 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата наиболее всего возросла в сфере искусства, спорта и отдыха – на 32,2%, информации и телекоммуникаций – на 25,5%, в сфере операций с недвижимым имуществом – на 24,2%.

Ранее сообщалось, что половина украинцев готовы работать за 10 тысяч. Работа с зарплатой до 10 тысяч ищут 52% украинцев, а до 25 тысяч - 41%, свидетельствуют данные исследования.

Поделись:
Теги: Украина, зарплаты, зарплата, Госстат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь