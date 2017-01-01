Госстат: В Украине выросла реальная зарплата

За год реальная зарплата выросла на 8,1%. Наибольший рост наблюдался в Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях.

В Украине за год выросла реальная зарплата Корреспондент.net

Реальная заработная плата в Украине в июне 2019 года выросла на 8,1% по сравнению с июнем 2018 года. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

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Средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне 2019 года по сравнению с маем 2019 года увеличилась на 5,3%, в годовом измерении (к июню 2018 года) – на 18%, составив 10,8 тыс грн.

Наибольший рост средней зарплаты штатных работников в июне 2019 года по сравнению с июнем 2018 года наблюдался в Донецкой (на 27,7%), Сумской (на 20,2%), Днепропетровской (20%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в мае зафиксирован в Киеве – 15,7 тыс грн, самый низкий - в Кировоградской области – 8,6 тыс грн.

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При этом средняя заработная плата работника в Донецкой области составила 12,5 тыс грн, в Луганской области – 9 тыс грн.

В июне 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата наиболее всего возросла в сфере искусства, спорта и отдыха – на 32,2%, информации и телекоммуникаций – на 25,5%, в сфере операций с недвижимым имуществом – на 24,2%.

Ранее сообщалось, что половина украинцев готовы работать за 10 тысяч. Работа с зарплатой до 10 тысяч ищут 52% украинцев, а до 25 тысяч - 41%, свидетельствуют данные исследования.