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Украинка попала в ТОП-5 женщин-предпринимателей по версии ООН

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Зоя Литвин вошла в ведущую пятерку бизнесвумен ООН. Женщина руководит образовательными проектами.
Зоя Литвин
Зоя Литвин
facebook.com/zoya.lytvyn

Украинка Зоя Литвин вошла в топ-5 женщин-предпринимателей 2019 года по версии рейтинга WE Empower UN SDG Challenge, сообщается на сайте ASU

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Зоя Литвин – глава общественной организации Освитория и основательница Новопечерской школы.

Женщина руководит образовательными проектами, которые включают в себя бесплатную онлайн-платформу для обучения учителей с бедных районов.

Сама Литвин отметила, что она - первая украинка, которая попала в этот рейтинг.

"Танцую от радости и делюсь приятной новостью: ООН меня внесла в ТОП-5 женщин-предпринимателей года! Такое у них есть отличие для женщин всего мира, которые делают его лучшим своей работой. И украинская девушка в этом рейтинге впервые", - написала она в Facebook

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Литвин, по результатам конкурса, стала лучшей бизнесвумен года Восточной Европы.

Среди других победительниц: основательница компании Water Access Rwanda Кристель Квизера из Руанды, глава школы самозащиты SheFighter в Иордании Лина Халифе, автор программы Digital Awareness Карла Руис Кофиньйо их Гватемалы и основательница организации 412 Food Rescue американка Леа Лизарондо.

Ранее сообщалось, что Украина опустилась в рейтинге инновационных стран. Украина в общем рейтинге инноваций за 2019 год заняла 47 место. Еще в прошлом году она занимала 43-ю позицию.

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Теги: рейтинг, ООН, предприниматели, предприниматель, украинка, женщина, бизнес-леди, женщины в бизнесе
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Комментариев (1)
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Nikolas_Adver    30.07.2019, 13:26
Оценка:  -3
Nikolas_Adver
пендосы продвигают тех, кто продвигает их линию. значит сучка насквозь пропитанная "дерьмократией" и "пендостан-величайшая куча гавна в мире!"
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