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Доллар в Украине рухнул из-за выборов: Эксперт рассказал, в чем риск

Комментариев: 2
По мнению специалистов, политика является причиной резкого обвала курса.
Крепкая гривня привела к снижению поступлений в госбюджет, номинированных в нацвалюте
Крепкая гривня привела к снижению поступлений в госбюджет, номинированных в нацвалюте
Пресс-центр НБУ

Руководитель отдела аналитики Forex Сlub Андрей Шевчишин рассказал, что главной причиной резкого падения курса доллара в Украине финаналитики называют не экономику, а политику, так как на проведение выборов всем участникам нужны были деньги, причем в гривнях, передает Сегодня. 

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Эксперт уточнил, что для этого в Украину завезли много валюты, потому из-за повышенного предложения курс доллара начал падать, что дополнительно наложилось на сезонное укрепление гривни, которое происходит летом из-за снижения спроса со стороны бизнеса.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что такое укрепление может быть не плюсом, а минусом. Крепкая гривня привела к снижению поступлений в госбюджет, номинированных в нацвалюте (в частности, акциза на топливо). 

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"Чтобы не допустить задержек с выплатой зарплат бюджетникам и пенсий, повысить соцстандарты, государство за полгода выполнило годовой план по выпуску облигаций госзайма (это десятки миллиардов гривен), причем под очень высокий процент — 17% годовых. 

Что привлекло международных финансовых спекулянтов, которые сейчас уже покупают ОВГЗ не на рынке, а выкупают их у украинских коммерческих банков, надеясь на скорый крупный заработок", – объяснил Пендзин.

Ранее сообщалось, что Нацбанк наращивает покупку валюты на межбанке. В 2019 году покупка валюты НБУ превысила ее продажу в 10 раз. С начала месяца регулятор купил 760 млн и ничего не продал.

 

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Теги: доллар, доллар в украине, курс доллара, прогноз валют, финаналитика, экономика Украины, доллар к гривне, выборы 2019, выборы в Украине
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  30.07.2019, 12:38
Оценка:  +1
гость
Меньше слушайте "аналитиков" из Forex Club и подобных контор, и все будет хорошо!
ANDREICH    30.07.2019, 12:35
Оценка:  0
ANDREICH
пишли нахер кошти з акцизу на паливо повині йти на дороги й мости шляхопроводи а не пинсіонерам
Котофунтик    30.07.2019, 12:31
Оценка:  0
Котофунтик
Болтуны! В году есть периоды-перед большими праздниками или сезоном отпусков,когда народ массово продаёт доллары и евро.И валюта дешевеет.Каждый год.
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