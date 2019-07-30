Доллар в Украине рухнул из-за выборов: Эксперт рассказал, в чем риск

По мнению специалистов, политика является причиной резкого обвала курса.

Руководитель отдела аналитики Forex Сlub Андрей Шевчишин рассказал, что главной причиной резкого падения курса доллара в Украине финаналитики называют не экономику, а политику, так как на проведение выборов всем участникам нужны были деньги, причем в гривнях, передает Сегодня.

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Эксперт уточнил, что для этого в Украину завезли много валюты, потому из-за повышенного предложения курс доллара начал падать, что дополнительно наложилось на сезонное укрепление гривни, которое происходит летом из-за снижения спроса со стороны бизнеса.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что такое укрепление может быть не плюсом, а минусом. Крепкая гривня привела к снижению поступлений в госбюджет, номинированных в нацвалюте (в частности, акциза на топливо).

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"Чтобы не допустить задержек с выплатой зарплат бюджетникам и пенсий, повысить соцстандарты, государство за полгода выполнило годовой план по выпуску облигаций госзайма (это десятки миллиардов гривен), причем под очень высокий процент — 17% годовых.

Что привлекло международных финансовых спекулянтов, которые сейчас уже покупают ОВГЗ не на рынке, а выкупают их у украинских коммерческих банков, надеясь на скорый крупный заработок", – объяснил Пендзин.

Ранее сообщалось, что Нацбанк наращивает покупку валюты на межбанке. В 2019 году покупка валюты НБУ превысила ее продажу в 10 раз. С начала месяца регулятор купил 760 млн и ничего не продал.