Украинский реестр коррупционеров закрыли: Что будет

В НАПК утверждают, что данные вскоре откроют.

Платформа по работе с открытыми данными Opendatabot заявила о том, что Министерство юстиции Украины перестало обновлять и публиковать информацию из реестра коррупционеров в формате открытых данных, передает Сегодня.

Читай также: ЦИК нашла нарушения в финотчетах 4 партий

"Начиная с 14 августа 2018 года списки коррупционеров публиковали на портале открытых данных каждые 7-10 дней. Однако последнее обновление данных произошло 25 июня 2019 года. Согласно последним обновлениям, в Украине было зарегистрировано более 23 900 коррупционеров", – сообщила пресс-служба платформы.

В НАПК отметили, что они сейчас взялись создавать сайт с реестром коррупционеров, однако этот реестр не является открытым, так как эти данные невозможно обработать автоматически, а на данный момент процесс находится на стадии объявления тендера для поиска технических подрядчиков, и реестр опубликуют тогда, когда этот процесс завершится.

Читай также: Нардепы из Самопомочи и Видродження пойманы на сокрытии 200 млн грн

"Точная дата публикации остается неизвестной", – отметили в ведомстве.

Специалисты утверждают, что решение о закрытии реестра коррупционеров приведет к тому, что почти 24 тысячи коррупционеров потенциально смогут вернуться на госслужбу, так как их статус нельзя автоматически проверить.

"Согласно постановлению Кабмина, Национальное агентство проводило проверку претендента на государственный пост в реестре коррупционеров. Если человек попал в реестр, то в течение трех лет ее не было брать на работу в Госорганы", – объяснил исполнительный директор Центра политико-правовых исследований Тарас Бойко.

Читай также: Нардеп Богуслаев через Мотор Сич поставляет военным РФ и ДНР детали – СМИ

Напомним, реестр коррупционеров содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, в отношении которых применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения.

Ранее сообщалось, что НАПК выявили проблемы в декларациях нардепа Кононенко и мэра Филатова. Кроме того, недостоверные сведения выявлены в декларациях еще у ряда чиновников.