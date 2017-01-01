Пункты приема наличных в Украине упразднили - НБУ

Теперь на их месте начнут работу пункты оказания финансовых услуг.

В документе внесен список юрлиц, которые могут принимать платежи у людей с целью дальнейшего их перевода depositphotos.com

Национальный банк Украины выдал постановление №98 от 22 июля 2019 года, которое вступает в силу 30 июля о изменениях в работе финкомпаний, коммерческих агентов банков и почтовых операторов, которые имеют разрешение от регулятора принимать деньги у людей для их дальнейшего перевода.

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Так, вместо понятия "Пункты приема наличных", в Украине появятся переименнованные учреждения в "Пункты оказания финансовых услуг", так как такие структуры принимают не только наличные, но и безналичные платежи от украинцев.

Кроме того, в документе внесен список юрлиц, которые могут принимать платежи у людей с целью дальнейшего их перевода, почтовых операторов при условии, что они предварительно получат лицензию регулятора на перевод гривневых средств без открытия счета.

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Формально данное правило относительно почтовиков было принято еще в феврале 2019 года, но сейчас чиновники устранили разногласие: изменив порядок выдачи упомянутых лицензий, они не откорректировали свое же постановление 2013 года, регулирующее правила осуществления самих переводов, в котором среди уполномоченных на такой вид деятельности юрлиц до сих пор не было почтовых операторов.

Ранее сообщалось, что международные банковские счета в Украине станут открывать с августа. Действующие номера счетов банки будут менять в соответствии с требованиями международного стандарта IBAN.