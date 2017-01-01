ЕБРР выделил 400 млн евро на проекты в Украине

"Развитие энергетической сети Украины значительно ускорится после инвестиции ЕБРР в размере до 149 млн евро. Это поможет НЭК Укрэнерго модернизировать ее ключевую инфраструктуру электропередачи, необходимую для синхронизации с европейскими сетями. Она также поможет Украине привести свое законодательство и операционную деятельность в соответствие с Третьим энергетическим пакетом ЕС", – говорится в сообщении.

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Кроме того, ЕБРР предоставляет 250 млн евро на обновление городского транспорта в Украине. В частности, Полтава получит 40 новых экологичных троллейбусов в рамках новой программы финансирования транспорта. При этом инвестиция сопровождается грантом на сумму 450 тысяч евро по Программе поддержки муниципальных проектов ЕС.

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"Кредит позволит закупить подвижной состав с улучшенной доступностью, который будет почти на 25% более энергоэффективным, чем существующие троллейбусы, а также оборудование для технического обслуживания и диагностики. Часть кредита будет использована для модернизации тяговых подстанций. Проект также позволит сократить выбросы оксидов углерода и азота", – отметили в ЕБРР.