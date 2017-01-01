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ЕБРР выделил 400 млн евро на проекты в Украине

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Средства выделены на модернизацию энергетической сети Украины, а также обновление городского транспорта.
ЕБРР – крупнейший международный финансовый инвестор в Украине
ЕБРР – крупнейший международный финансовый инвестор в Украине
Hyser

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 400 млн евро кредита для НЭК Укрэнерго и на развитие городского транспорта в Украине. Об этом сообщает пресс-служба банка во вторник, 30 июля. 

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Так, ЕБРР предоставляет кредит в 149 млн евро на модернизацию сети электропередачи в Украине. За данные средства планируется закупка 26 новых трансформаторов и модернизация 12 высоковольтных подстанций.

"Развитие энергетической сети Украины значительно ускорится после инвестиции ЕБРР в размере до 149 млн евро. Это поможет НЭК Укрэнерго модернизировать ее ключевую инфраструктуру электропередачи, необходимую для синхронизации с европейскими сетями. Она также поможет Украине привести свое законодательство и операционную деятельность в соответствие с Третьим энергетическим пакетом ЕС", – говорится в сообщении. 

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Кроме того, ЕБРР предоставляет 250 млн евро на обновление городского транспорта в Украине. В частности, Полтава получит 40 новых экологичных троллейбусов в рамках новой программы финансирования транспорта. При этом инвестиция сопровождается грантом на сумму 450 тысяч евро по Программе поддержки муниципальных проектов ЕС. 

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"Кредит позволит закупить подвижной состав с улучшенной доступностью, который будет почти на 25% более энергоэффективным, чем существующие троллейбусы, а также оборудование для технического обслуживания и диагностики. Часть кредита будет использована для модернизации тяговых подстанций. Проект также позволит сократить выбросы оксидов углерода и азота", – отметили в ЕБРР.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит Украине 500 млн евро. Европейские чиновники отметили, что средства будут выделены, как только Украина выполнит определенные условия.

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Теги: Украина, кредиты, транспорт, деньги, ЕБРР, троллейбус, Укрэнерго, кредит, троллейбусы
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