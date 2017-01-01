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Гривна у важного рубежа: Курс валют на 31 июля

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В последний раз доллар торговался на отметке 25,08 гривен 18 августа 2016 года. Американская валюта достигла трехлетних минимумов.
В обменниках Украины утром в среду, 31 июля, доллар в среднем можно купить по 25.15 грн/долл
В обменниках Украины утром в среду, 31 июля, доллар в среднем можно купить по 25.15 грн/долл
bigmir.net

На 31 июля, среду, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2508,5516 гривны (-18,7146);

– 100 евро – 2798,0385 гривны (-9,7961).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны почти на 17 копеек – до 25,08 гривен за доллар, а евро снизился еще на почти 10 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 30 июля. 

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Отметим, что в последний раз доллар торговался на отметке 25,08 гривен 18 августа 2016 года. Таким образом, американская валюта достигла трехлетних минимумов.

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке упал на 19 копеек – до 25,05 грн/долл, курс в покупке обвалился на 19 копеек – до 25,02 грн/долл.

Ранее сообщалось, что ЕБРР выделил 400 млн евро на проекты в Украине. Средства выделены на модернизацию энергетической сети Украины, а также обновление городского транспорта.

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Теги: гривна, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, гривна упала, доллар на межбанке
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