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Минфин взял рекордный займ в гривне

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С учетом нового размещения ОВГЗ, годовой план государственных заимствований выполнен на 76,5%.
Минфин продолжает увеличивать долги по внутреннему госзайму
Минфин продолжает увеличивать долги по внутреннему госзайму
Пресс-центр НБУ

Министерство финансов по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 17,2 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей странице Facebook во вторник, 30 июля. 

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Как отметили в министерстве, ставки доходности составили:

  • по 3-месячным ОВГЗ – 16,4% (снижение на 23 базисных пункта)
  • по 6-месячным ОВГЗ – 16,52% (снижение на 21 бп)
  • по 1-летним ОВГЗ – 16,59% (снижение на 40 бп)
  • по 2-летним ОВГЗ – 16,75% (снижение на 100 бп)
  • по 6-летним ОВГЗ – 15,5% (снижение на 35 бп).

"С учетом сегодняшнего размещения годовой план государственных заимствований выполнен на 76,5%", – добавили в Минфине.

Также подчеркивается, что это крупнейшее размещение гривневых ОВГЗ в этом году.

Ранее сообщалось, что НБУ с начала июля купил на межбанке $500 млн. С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на $1,907 млрд, или в девять раз.

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Теги: кредиты, Минфин, облигации, гособлигации, ОВГЗ, облигация, гособлигация, займ, кредит
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