Фондовый рынок США закрылся падением

Торги на Американской фондовой бирже во вторник, 30 июля, закончились снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Фондовый рынок США закрылся падением Getty Images

Индекс Dow Jones упал на 0,09% – до 27198,02 пункта. Читай также: Звезда YouTube: 6-летняя блогерша заработала 8 млн долл на покупку дома Индекс S&P 500 снизился на 0,26% – до 3013,18 пункта. NASDAQ потерял 0,24% – до 8273,61 пункта. Ранее сообщалось, что на Украинской бирже начались торги акциями Apple. Цена на акции Apple в Украине будет выше, чем в США. Это связано с комиссией, которую необходимо уплачивать брокеру.

КорреспонденТ.biz