Фондовый рынок США закрылся падением
Торги на Американской фондовой бирже во вторник, 30 июля, закончились снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Индекс Dow Jones упал на 0,09% – до 27198,02 пункта.
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Индекс S&P 500 снизился на 0,26% – до 3013,18 пункта.
NASDAQ потерял 0,24% – до 8273,61 пункта.
Ранее сообщалось, что на Украинской бирже начались торги акциями Apple. Цена на акции Apple в Украине будет выше, чем в США. Это связано с комиссией, которую необходимо уплачивать брокеру.
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