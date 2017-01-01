Нефть дорожает на статистике из США

Запасы в США сокращаются седьмую неделю подряд. Стоимость барреля нефти превысила 65 долларов за баррель.

Стоимость нефти растет на новостях о запасах в США Getty Images

Мировые цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в среду, 31 июля, на сигналах сокращения запасов топлива в США.

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Так, сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,52 (0,8%) - до $65,24 за баррель. На торгах во вторник цена выросла на $1,01 (1,59%).

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась на $0,37 (0,64%) - до $58,42 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $1,18 (2,07%), до $58,05 за баррель.

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По данным Американского института нефти, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,02 млн баррелей. Если эти данные подтвердятся в официальном отчете министерства энергетики, который будет обнародован сегодня, недельное сокращение запасов станет седьмым подряд.

Также рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где из-за конфликта Ирана с США увеличились риски для безопасного прохода судов по Ормузскому проливу.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия обновила пик экспорта нефти в Китай. Экспорт саудовской нефти в Китай в марте 2019 года составил 1,7 млн баррелей в сутки. Это рекордный показатель с 2004 года.