Мораторий на землю в Украине отменят до конца 2019 - Офис президента

На данный момент правительство Украины ведет переговоры со Всемирным банков на счет модели открытия рынка сельхозземель в Украине.

ЗЕ-команда хочет открыть рынок земли в Украине к концу 2019 года depositphotos.com

Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук рассказал в интервью изданию Bloomberg о том, что в президентской команде планируют отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и запустить рынок сельхозземель в Украине.

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Гончарук отметил, что в Офисе президента пришли к пониманию, что если этого не сделать уже в этом году, то позже этот процесс существенно осложнится. Потому отменить мораторий планируют до конца 2019 года.

На данный момент ведутся переговоры со Всемирным банком касательно модели открытия рынка сельхозземель в Украине. Ожидается, что в зависимости от модели внедрения рынка земли приведет к ускорению экономического роста от 0,5% до 3% ежегодно.

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"Мы ищем наименее болезненную, но наиболее эффективную модель открытия рынка земли", – заверил Гончарук.

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Ранее сообщалось, что из-за отсутствия рынка земли ВВП Украины ежегодно теряет примерно 1%, считают в Европейском банке реконструкции и развития.