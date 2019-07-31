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Мораторий на землю в Украине отменят до конца 2019 - Офис президента

Комментариев: 7
На данный момент правительство Украины ведет переговоры со Всемирным банков на счет модели открытия рынка сельхозземель в Украине.
ЗЕ-команда хочет открыть рынок земли в Украине к концу 2019 года
ЗЕ-команда хочет открыть рынок земли в Украине к концу 2019 года
depositphotos.com

Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук рассказал в интервью изданию Bloomberg о том, что в президентской команде планируют отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и запустить рынок сельхозземель в Украине. 

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Гончарук отметил, что в Офисе президента пришли к пониманию, что если этого не сделать уже в этом году, то позже этот процесс существенно осложнится. Потому отменить мораторий планируют до конца 2019 года.

На данный момент ведутся переговоры со Всемирным банком касательно модели открытия рынка сельхозземель в Украине. Ожидается, что в зависимости от модели внедрения рынка земли приведет к ускорению экономического роста от 0,5% до 3% ежегодно. 

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"Мы ищем наименее болезненную, но наиболее эффективную модель открытия рынка земли", – заверил Гончарук.

Сколько в Украине стоит земля под мораторием
Сколько в Украине стоит земля под мораторием
24 Канал

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия рынка земли ВВП Украины ежегодно теряет примерно 1%, считают в Европейском банке реконструкции и развития.

 

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Теги: сельхозземля, мораторий на землю, рынок земли в украине, продажа земли в украине, Офис президента
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Комментариев (11)
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Ганс_мг42    31.07.2019, 13:07
Оценка:  0
Ганс_мг42
усбагойтесь, вся земля уже продана или поделена, это для нас-лохов такие типа игры в демократию! посмотрите декларации чиновников, у всех гектары земли -ОТКУДА? у юльки полжитомирской области на нарика-рокера записано
Ганс_мг42    31.07.2019, 13:08
Оценка:  0
Ганс_мг42
еще начните про мову кричать и все, разговоров еще на пол года хватит! развод лоха ушастого
ВАТА_FUCK    31.07.2019, 13:05
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
После превышения ВВП уровня 3% половина, особенно 4% резко вырастут отчисления по займам, не в смысле их погашения, а проценты!
ВАТА_FUCK    31.07.2019, 13:06
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
biz.nv.ua/finance/kurs-valyut-d ollar-i-evro-desheveyut-5003383 1.html
Котофунтик    31.07.2019, 12:09
Оценка:  0
Котофунтик
Вот для этого и привели к власти этих дебилов.
Антибес    31.07.2019, 12:08
Оценка:  -1
Антибес
Браво,Зе!Китайские товарищи,между прочим,коммунисты,очень ждут когда смогут жить на СВОЕЙ земле.Российская арендованная им не нравится,им нужна китайская купленая земелька.)))
Huper!    31.07.2019, 12:13
Оценка:  +3
Huper!
По Конституции гражданин Украины в праве распоряжаться свои имуществом на свое усмотрение. Мораторий противоречит Конституции. Вопрос нерезидентов решается на законодательном уровне, так что не пытайся быть провокатором
Huper!    31.07.2019, 12:07
Оценка:  0
Huper!
Я против нынешней тотальной узурпации власти, но поддерживают снятия моратория. Земля сдается в аренду и продается многими способами и все уходит в темную уже сколько лет, пора дать человеку распоряжаться своим правом
Котофунтик    31.07.2019, 12:11
Оценка:  -3
Котофунтик
ВСЕ страны мира ВСЕГДА контролируют продажи земли.Но в Украине будет свободная продажа иностранцам....Давно холопами у панов были?
Huper!    31.07.2019, 12:14
Оценка:  +1
Huper!
Ты жертва пропаганды медведчука и рабиновича. Для начала почитай закон, прежде чем писать такую чушь это первое, а второе, - я так понимаю ты имеешь готовый законопроект, так поделись, будь так добр
ВАТА_FUCK    31.07.2019, 12:56
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
А этот "закон" вообще есть? Нет, и не увидим, пока его не примут. Важно помнить что все современные "законы" не в пользу простых граждан!
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