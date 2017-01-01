За выборы больше всех получат партии Яценюка и Порошенко

НАПК распределило финансирование партий.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) распределило 157 млн гривен на финансирование парламентских партий в 3-м квартале (июль-сентябрь) в то время.

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"Национальное агентство по предупреждению коррупции (далее - Национальное агентство) приняло решение о предоставлении политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности в ІІІ квартале 2019 года", - говорится в сообщении НАПК.

Так, Народный фронт получит 36,4 млн грн, Европейская солидарность - 35,8 млн грн, Самопомич - 32,2 млн грн, из которых 14,2 млн - за соблюдение гендерного принципа.

"Оппозиционный блок в III квартале 2019 получит средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политической партии в размере 50% (за II и III кварталы) общего размера ежегодного государственного финансирования для политической партии - 31 млн грн.

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Перечисление средств политической партии осуществлено ​​вследствие выяснения обстоятельств и устранения причин, послуживших основанием для принятия решения Национального агентства о неперечислении средств государственного финансирования уставной деятельности во II квартале 2019 года", - отмечается в сообщении.

Партия Ляшка получит 12,2 млн грн, а Батькивщина - 9,3 млн грн.

Ранее сообщалось, что кто и сколько получит за выборы: 2,5 млрд для СН и 705 млн Оппоплатформе. По данным экзитполов, 11 партий набрали больше 2%.