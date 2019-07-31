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Бывший мэр Варшавы станет бизнес-омбудсменом в Украине

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Основной задачей бизнес-омбудсмена является рассмотрение жалоб бизнеса на действие чиновников, выработка рекомендаций властям в сфере предпринимательства.
Марчин Свенчицкий станет новым бизнес-омбудсменом
Марчин Свенчицкий станет новым бизнес-омбудсменом
Польское радио

Экс-мэр Варшавы и нынешний член польского парламента Марчин Свенчицкий займет должность бизнес-омбудсмена в Украине осенью текущего года. Об этом сказал действующий бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета на пресс-конференции в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 31 июля. 

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"Вчера на заседании совета (бизнес-омбудсмена – ред.) была утверждена кандидатура будущего бизнес-омбудсмена Украины господина Марчина Свенчицкого, нынешнего члена польского парламента, бывшего мэра Варшавы, а также бывшего министра международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого", – сказал Шемета и добавил, что Свенчицкий приступит к работе осенью.

В феврале бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета сообщил о своем решении не продлевать контракт, который истекал в мае 2019 года, однако затем согласился остаться на должности до октября.

Ранее сообщалось, что украинка попала в ТОП-5 женщин-предпринимателей по версии ООН. Зоя Литвин вошла в ведущую пятерку бизнесвумен ООН. Женщина руководит образовательными проектами.

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Теги: Украина, Польша, бизнес, омбудсмен, Варшава, бизнес-омбудсмен
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РАМЗАН  (аноним)  31.07.2019, 17:19
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