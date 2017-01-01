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На СЕТАМ появилась в продаже арестованная линия электропередач

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Лот хотят продать за 78,8 млн грн.
Высоковольтная линия электропередач арестована за долги
Высоковольтная линия электропередач арестована за долги
СЕТАМ

На площадке продаж OpenMarket ГП СЕТАМ появился лот - арестованная высоковольтная линия электропередач длиной 92,8 км. За линию хотят выручить 78,8 млн грн. 

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“На продажу выставлена высоковольтная линия электропередач ВЛ-330 кВт длиной 92,8 км, в состав которой входит 329 шт опор с вспомогательным оборудованием и оборудованием подстанций ячейки №5 и №6 ОРУ 330 ПС “Сумы-Северная“, который расположен на территории Липово-Долинского, Недригайловского, Лебединского и Сумского района Сумской области“, - говорится в информации о лоте.

Площадь земельных участков под опорами составляет 13950 кв.м. Стартовая цена лота - 78 851 975,50 грн. Дата проведения аукциона - 8 августа 2019 года.

Отмечается, что имущество арестовали за долги.

Линию электропередач хотят продать за 78,8 млн грн
Линию электропередач хотят продать за 78,8 млн грн
СЕТАМ

Ранее сообщалось, что Приватбанк выставил на продажу 7 нефтебаз и хочет более 7 млрд грн. На аукционе в июле уже реализовали 3 нефтебазы.

 

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Теги: СЕТАМ, аукцион, продажа, продажа электропередач, линия электропередачи, высоковольтная линия электропередач
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