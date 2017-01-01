На СЕТАМ появилась в продаже арестованная линия электропередач

Лот хотят продать за 78,8 млн грн.

На площадке продаж OpenMarket ГП СЕТАМ появился лот - арестованная высоковольтная линия электропередач длиной 92,8 км. За линию хотят выручить 78,8 млн грн.

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“На продажу выставлена высоковольтная линия электропередач ВЛ-330 кВт длиной 92,8 км, в состав которой входит 329 шт опор с вспомогательным оборудованием и оборудованием подстанций ячейки №5 и №6 ОРУ 330 ПС “Сумы-Северная“, который расположен на территории Липово-Долинского, Недригайловского, Лебединского и Сумского района Сумской области“, - говорится в информации о лоте.

Площадь земельных участков под опорами составляет 13950 кв.м. Стартовая цена лота - 78 851 975,50 грн. Дата проведения аукциона - 8 августа 2019 года.

Отмечается, что имущество арестовали за долги.

Линию электропередач хотят продать за 78,8 млн грн СЕТАМ

Ранее сообщалось, что Приватбанк выставил на продажу 7 нефтебаз и хочет более 7 млрд грн. На аукционе в июле уже реализовали 3 нефтебазы.