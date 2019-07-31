Тысячи фальшивых евро с оккупированного Донбасса "сплавляли" в Киеве - СБУ
Пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила о том, что сотрудники ведомства в Киеве блокировали сбыт фальшивых денег с временно оккупированной части Донбасса.
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"Жители Донецка, которые сейчас проживают в столице, наладили сбыт поддельной иностранной валюты. Правоохранители задержали обоих дилеров в Киеве при очередной попытке сбыта 300 тысяч фальшивых евро", - говорится в сообщении.
Еще 700 тысяч поддельной валюты номиналом по 500 евро обнаружили во время обысков по месту жительства участников группы.
"В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 199 УК фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления.
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Продолжаются неотложные следственные действия для выяснения всех обстоятельств противоправной схемы, источников происхождения подделок и установления возможной причастности злоумышленников к финансированию террористической деятельности пророссийских боевиков", - добавили в СБУ.
Ранее сообщалось, что мошенники в Киеве меняют доллары и евро на сувенирные деньги. Валютные аферисты работают через интернет.
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