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Тысячи фальшивых евро с оккупированного Донбасса "сплавляли" в Киеве - СБУ

Комментариев: 1
Жители Донецка, которые сейчас проживают в столице, наладили сбыт поддельной иностранной валюты.
Тысячи фальшивых евро с оккупированного Донбасса "сплавляли" в Киеве - СБУ
© пресс-служба СБУ
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  • Жители Донецка, которые сейчас проживают в столице, наладили сбыт поддельной иностранной валюты
  • Жители Донецка, которые сейчас проживают в столице, наладили сбыт поддельной иностранной валюты
  • Жители Донецка, которые сейчас проживают в столице, наладили сбыт поддельной иностранной валюты
Тысячи фальшивых евро с оккупированного Донбасса "сплавляли" в Киеве - СБУ
Жители Донецка, которые сейчас проживают в столице, наладили сбыт поддельной иностранной валюты
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Пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила о том, что сотрудники ведомства в Киеве блокировали сбыт фальшивых денег с временно оккупированной части Донбасса. 

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"Жители Донецка, которые сейчас проживают в столице, наладили сбыт поддельной иностранной валюты. Правоохранители задержали обоих дилеров в Киеве при очередной попытке сбыта 300 тысяч фальшивых евро", - говорится в сообщении.

Еще 700 тысяч поддельной валюты номиналом по 500 евро обнаружили во время обысков по месту жительства участников группы.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 199 УК фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления. 

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Продолжаются неотложные следственные действия для выяснения всех обстоятельств противоправной схемы, источников происхождения подделок и установления возможной причастности злоумышленников к финансированию террористической деятельности пророссийских боевиков", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что мошенники в Киеве меняют доллары и евро на сувенирные деньги. Валютные аферисты работают через интернет.

 

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  31.07.2019, 17:20
Оценка:  -1
гость
Жители г. Донецка это сколько рыл? 100 или 2000000 чел.? Это которые там прописаны? или как?
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