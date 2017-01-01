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Госсекретарь Мининфраструктуры получил на 30 тыс грн больше, чем Омелян

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Заработная плата министра инфраструктуры Владимира Омеляна за июнь составила 45,4 тыс грн.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян
Министр инфраструктуры Владимир Омелян
facebook.com/volodymyr.omelyan

Пресс-служба Министерства инфраструктуры сообщила о том, что заработная плата министра инфраструктуры Владимира Омеляна за июнь составила 45,4 тыс гривен, его заместителей - от 27,9 тыс до 42,9 тыс гривен, государственного секретаря министерства - 72,5 тыс гривен, передает Украинские новости. 

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Сумма средств, начисленная Омеляну в июне, составила 45 398 гривен.

Зарплата заместителей министра инфраструктуры Юрия Лавренюка составила 42,9 тыс гривен, Виктора Довганя - 27,9 тыс гривен, госсекретаря Андрея Галущака - 72,5 тыс гривен.

Заработная плата министра инфраструктуры Владимира Омеляна за июнь составила 45,4 тыс гривен
Заработная плата министра инфраструктуры Владимира Омеляна за июнь составила 45,4 тыс гривен
Украинские новости

Ранее сообщалось, что Авакову заплатили в 3 раза больше за "интенсивный труд" и коммандировки. В июне зарплата министра внутренних дел составила 48,2 тыс грн.

 

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Теги: зарплата, зарплата в украине, зарплата госслужащих в украине, Мининфраструктуры, Владимир Омелян
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