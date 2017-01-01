Госсекретарь Мининфраструктуры получил на 30 тыс грн больше, чем Омелян

Заработная плата министра инфраструктуры Владимира Омеляна за июнь составила 45,4 тыс грн.

Пресс-служба Министерства инфраструктуры сообщила о том, что заработная плата министра инфраструктуры Владимира Омеляна за июнь составила 45,4 тыс гривен, его заместителей - от 27,9 тыс до 42,9 тыс гривен, государственного секретаря министерства - 72,5 тыс гривен, передает Украинские новости.

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Сумма средств, начисленная Омеляну в июне, составила 45 398 гривен.

Зарплата заместителей министра инфраструктуры Юрия Лавренюка составила 42,9 тыс гривен, Виктора Довганя - 27,9 тыс гривен, госсекретаря Андрея Галущака - 72,5 тыс гривен.

Заработная плата министра инфраструктуры Владимира Омеляна за июнь составила 45,4 тыс гривен Украинские новости

Ранее сообщалось, что Авакову заплатили в 3 раза больше за "интенсивный труд" и коммандировки. В июне зарплата министра внутренних дел составила 48,2 тыс грн.