Гривна снова укрепилась: Курс валют на 1 августа

В последний раз доллар торговался на отметке 25,02 гривен в августе 2016 года. Американская валюта достигла трехлетних минимумов.

В обменниках утром в четверг, 1 августа, доллар можно купить по 25,3 грн/долл bigmir.net

На 1 августа, четверг, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2502,0755 гривны (-6,4761);

– 100 евро – 2790,0644 гривны (-7,9741).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны почти на шесть копеек – до 25,02 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 31 июля.

Отметим, что в последний раз доллар торговался на отметке 25,02 гривен в августе 2016 года. Таким образом, американская валюта достигла трехлетних минимумов.

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке вырос на восемь копеек – до 25,13 грн/долл, курс в покупке поднялся на семь копеек – до 25,09 грн/долл.

Ранее сообщалось, что тысячи фальшивых евро с оккупированного Донбасса "сплавляли" в Киеве. Жители Донецка, которые сейчас проживают в столице, наладили сбыт поддельной иностранной валюты.