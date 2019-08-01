ФРС США снизила базовую ставку впервые с 2008 года
Ставка опустилась на 25 базисных пунктов, до 2-2,25%, впервые со времен глобального финансового кризиса.
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 б. п. до 2-2,25%. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства, опубликованном 31 июля.
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Напомним, в июне Федрезерв сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%.
"В свете последствий глобальных изменений для экономических перспектив, а также приглушенного инфляционного давления комитет постановил снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам от 2% до 2,25%", - отметили в ведомстве.
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В ФРС также указали на сильный рынок труда и умеренный рост экономики США.
Отметим, более десяти лет Федрезерв либо повышал, либо удерживал ставку.
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