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ФРС США снизила базовую ставку впервые с 2008 года

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Ставка опустилась на 25 базисных пунктов, до 2-2,25%, впервые со времен глобального финансового кризиса.
Федрезерв США понизил базовую процентную ставку
Федрезерв США понизил базовую процентную ставку
commons.wikimedia.org
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 б. п. до 2-2,25%. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства, опубликованном 31 июля. 

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Напомним, в июне Федрезерв сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%.

"В свете последствий глобальных изменений для экономических перспектив, а также приглушенного инфляционного давления комитет постановил снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам от 2% до 2,25%", - отметили в ведомстве. 

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В ФРС также указали на сильный рынок труда и умеренный рост экономики США.

Отметим, более десяти лет Федрезерв либо повышал, либо удерживал ставку.
 
Ранее сообщалось, что экс-сотрудница казначейства США возглавила набсовет ПриватБанка. Шэрон Иски пообещала продолжать в будущем "дальнейшую качественную трансформацию ПриватБанка".
 
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Теги: США, экономика, ФРС, ФРС США
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Комментариев (2)
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Od-gol    01.08.2019, 11:05
Оценка:  0
Od-gol
Майер Амшель Бауэр (1744-1812), основатель легендарной династии банкиров, сказал: «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы».
Берн Арка  (аноним)  01.08.2019, 11:01
Оценка:  0
Берн Арка
Повышать нельзя-массовые банкротства. Понижать можно только до нуля, дальше в минус-это раздавать деньги бесплатно?
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