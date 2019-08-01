ФРС США снизила базовую ставку впервые с 2008 года

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 б. п. до 2-2,25%. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства, опубликованном 31 июля.

Читай также: Нефть дорожает на статистике из США

Напомним, в июне Федрезерв сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%.