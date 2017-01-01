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Фондовый рынок США упал после решения ФРС

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Американские фондовые индексы в среду, 31 июля, потеряли более 1% на фоне снижения базовой процентной ставки. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Нью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа
Getty Images
Индекс Dow Jones упал на 1,23% – до 26864,27  пункта. 

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Индекс S&P 500 снизился на 1,09% – до 2980,38 пункта.

NASDAQ потерял 1,19% – до 8175,42  пункта.
 
До оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы все три индекса росли в среднем в пределах 0,1%.
 
Напомним, ФРС США впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку на 25 б. п. до 2-2,25%. 
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Теги: США, фондовый рынок, торги, индексы, Фондовая биржа
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