Фондовый рынок США упал после решения ФРС

Американские фондовые индексы в среду, 31 июля, потеряли более 1% на фоне снижения базовой процентной ставки. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Нью-Йоркская фондовая биржа Getty Images

Индекс Dow Jones упал на 1,23% – до 26864,27 пункта. Читай также: Экс-сотрудница казначейства США возглавила набсовет ПриватБанка Индекс S&P 500 снизился на 1,09% – до 2980,38 пункта. NASDAQ потерял 1,19% – до 8175,42 пункта. До оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы все три индекса росли в среднем в пределах 0,1%. Напомним, ФРС США впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку на 25 б. п. до 2-2,25%.

КорреспонденТ.biz