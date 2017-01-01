Укрепление гривны: В НБУ ответили на обвинения Минфина

В Нацбанке уточнили, что курс гривны в Украине никогда не был фиксированным, а всегда плавающим.

Директор департамента открытых рынков центробанка Сергей Пономаренко прокомментировал дискуссию в СМИ о целесообразности значительного укрепления гривни и уточнил, что НБУ будет сглаживать резкие курсовые колебания, но не будет препятствовать рыночному тренду на укрепление курса гривни, передает Интерфакс-Уккрина.

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"В Украине - плавающий, а не фиксированный курс гривни. У нас нет такой тактики, чтобы защищать какую-то цифру, допустим, не дать гривне укрепиться более 25 грн/$1 или не дать гривне ослабнуть более 30 грн/$1. То есть, в этом и есть суть политики плавающего курса, он изменяется под влиянием спроса и предложения", - сказал он.

Пономаренко обратил внимание на то, что во время проведения операций на межбанковском валютном рынке НБУ продолжает придерживаться стратегии валютных интервенций на 2016-2020 гг, которые не влияют на направление движения курса гривни, определенное фундаментальными экономическими факторами.

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Он объяснил, что курс гривни укрепляется под воздействием рыночных факторов. К таким факторам он отнес:

рост интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ;

благоприятная ситуация на внешних рынках для украинского экспорта;

относительно низкие темпы импорта и репатриации дивидендов.

Благоприятная ситуация на валютном рынке в течение большей части этого года, сказал он, дает НБУ возможность пополнять международные резервы.

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"Формирование такой "подушки безопасности" будет важным фактором сглаживания значительных курсовых колебаний в будущие периоды, а также успешного прохождения периода пиковых выплат по внешнему долгу Украины в течение 2019-2021 гг", - отметил Пономаренко.

Кроме того, он уточнил, что центробанк в среду купил на межбанковском валютном рынке около $170 млн, с начала июля - более $1 млрд, с начала года - более $2,5 млрд.

Ранее сообщалось, что в Минфине сделали выговор НБУ за укрепление гривны. Маркарова раскритиковала НБУ за не сдерживание падения курса валют.