Шахтам в Торецке отключена электроэнергия – Герус
В Донецкой области на шахтах государственного предприятия Торецкуголь отключили электроэнергию за долги предприятия. Об этом сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус на своей странице в Facebook в четверг, 1 августа.
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"Вчера в 13.00 на шахтах ГП Торецкуголь отключена электроэнергия, в частности, отключены турбокомпрессоры и клетевой подъем, что делает невозможным добычу угля. На ГП Торецкуголь работает 2708 человек", – написал Герус.
Он обвинил Министерство энергетики в "полном бездействии и отсутствие интереса к решению проблемы".
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"Главное, что "реформу" энергорынка провели, тарифы резко выросли, и теперь некоторые монополии зарабатывают больше", – считает Герус.
В комментариях к сообщению он возразил, что долги предприятия накапливались в течение длительного времени.
"За два месяца сумма долга – 52,5 млн гривен, что является пока относительно небольшой суммой, как для таких предприятий", – добавил Герус.
Ранее сообщалось, что на Донбассе шахта прекратит работу. Электричество будет подаваться только для поддержки работы водоотведения и аварийных систем шахты 1/3 Новогродовская.
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