Шахтам в Торецке отключена электроэнергия – Герус

Представитель президента в правительстве Андрей Герус обвинил Минэнерго в "полном бездействии и отсутствие интереса к решению проблемы".

В Донецкой области на шахтах государственного предприятия Торецкуголь отключили электроэнергию за долги предприятия. Об этом сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус на своей странице в Facebook в четверг, 1 августа.

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"Вчера в 13.00 на шахтах ГП Торецкуголь отключена электроэнергия, в частности, отключены турбокомпрессоры и клетевой подъем, что делает невозможным добычу угля. На ГП Торецкуголь работает 2708 человек", – написал Герус.

По его словам, на этом предприятии доля электроэнергии в себестоимости составляет 42%, а после запуска рынка электроэнергии тариф на нее в июле вырос на 32% (с 2,83 грн за кВт/ч. до 3,73 грн за кВт/ч.).

Он обвинил Министерство энергетики в "полном бездействии и отсутствие интереса к решению проблемы".

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"Главное, что "реформу" энергорынка провели, тарифы резко выросли, и теперь некоторые монополии зарабатывают больше", – считает Герус.

В комментариях к сообщению он возразил, что долги предприятия накапливались в течение длительного времени.

"За два месяца сумма долга – 52,5 млн гривен, что является пока относительно небольшой суммой, как для таких предприятий", – добавил Герус.

Ранее сообщалось, что на Донбассе шахта прекратит работу. Электричество будет подаваться только для поддержки работы водоотведения и аварийных систем шахты 1/3 Новогродовская.