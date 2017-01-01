Украина увеличила аграрный импорт до $2,8 млрд

Основными поставщиками агропродовольственной продукции в Украину в январе-июне были страны Евросоюза.

В Украине не хватает фруктов и овощей отечественного производства Getty Images

Импорт аграрной продукции в Украину за шесть месяцев текущего года увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2,8 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра Институт аграрной экономики со ссылкой на замдиректора института Николая Пугачева в четверг, 1 августа.

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"В январе-июне 2019 года в Украину было ввезено агропродукции на $2,8 млрд. Это на $0,2 млрд, или 7,5%, больше, чем за шесть месяцев прошлого года", - говорится в сообщении.

По словам Пугачева, основными поставщиками агропродовольственной продукции в Украину в первом полугодии текущего года были государства Евросоюза. На них приходится около половины импортных поставок. Так, за первое полугодие Украина закупила в ЕС сельхозпродукции на $1,4 млрд.

Кроме того, в январе-июне Украина закупила продовольствия в Азии на $508 млн, что составляет 17,8% в общей структуре аграрного импорта, в странах Латинской Америки - на $231 млн (8,1%), в странах Африки - на $148 млн (5,2%).

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При этом самыми крупными поставщиками агропродовольственной продукции в Украину в январе-июне были Польша, где Украина закупила этой продукции на $297 млн, Германия - на $237 млн, Турция - на $172 млн, США - на $153 млн, Франция - на $147 млн, Италия - на $144 млн, Нидерланды - на $113 млн, Норвегия - на $92 млн и Испания - на $85 млн.

Отмечается, что товарная структура импорта продовольственной продукции в Украине уже несколько лет подряд остается неизменной. При этом характерным признаком первого полугодия 2019 года стал рост стоимости закупок всех ключевых импортных товаров, кроме семян масличных культур.

Значительная часть закупок зарубежных продуктов питания приходится на рыбу, ракообразные и моллюски, импорт которых за шесть месяцев составил $284 млн. В частности, мороженной рыбы Украина закупила на $174 млн.

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Кроме того, в отчетном периоде Украина осуществляла значительные закупки цитрусовых, бананов и орехов - на $278 млн; семян масличных культур - на $231 млн; табачных изделий - на $206 млн; алкогольных напитков - на $186 млн; какао-продуктов и шоколада - на $137 млн. Различных продуктов, в том числе экстрактов, концентратов и готовых соусов Украина закупила на сумму $197 млн. Отмечается, что совокупно все эти товары образуют более 53% стоимости украинского импорта сельхозпродукции.

Ранее сообщалось, что Украина расследует импорт товаров из трех стран. Комиссия проведет расследование импорта спичек и колесных дисков из России, Беларуси и Китая.