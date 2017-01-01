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Газ дешевеет: Сколько украинцы заплатят в августе

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Для промышленности газ уже подешевел, а для населения снизили "тарифный потолок".
Цена за газ для населения составит не более 4640 грн за 1000 куб м без учета НДС и транспортных расходов
Цена за газ для населения составит не более 4640 грн за 1000 куб м без учета НДС и транспортных расходов
depositphotos.com

В Нафтогазе Украины сообщили о том, что с 1 августа 2019 года цена на газ для промышленных потребителей снижается. По сравнению с июльскими ценами на газ его стоимость для промпотребителей сократилась на 7,2-7,5%, передают Сегодня. 

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Так, в августе газ предлагается по цене 4640-5204 грн за 1000 куб м без налога на добавленную стоимость (НДС) и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

Однако, цена на газ для населения пока не обнародована, но уже известно, что она снизится и составит не более 4640 грн за 1000 куб м без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и транспортных расходов. 

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То есть, по подсчетам Кабинета министров, таким образом, цена для населения уменьшится по меньшей мере на 5,5%. В правительстве отметили, что это следует из динамики формирования цены газа на украинском рынке и данных Украинской энергетической биржи.

"Цена на голубое топливо для населения в целом за три месяца снизилась с 5803 до 4640 грн без НДС", – заявлял глава правительства Владимир Гройсман.

 

Ранее сообщалось, что правительство Зеленского снижать коммуналку не будет. Вместо этого команда Зеленского будет пытаться повышать доступность субсидии.

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Теги: цена на газ, тариф на газ, стоимость газа, стоимость газа в украине, стоимость газа для населения, стоимость газа для промпотребителей
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