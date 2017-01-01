Мировые центробанки купили рекордные объемы золота
Общемировой спрос на золото в I полугодии 2019 года вырос до трехлетнего максимума на фоне увеличения закупок со стороны центральных банков, а также притока средств в обеспеченные золотом биржевые инвестиционные фонды (ETF). Об этом сообщает World Gold Council (WGC) в четверг, 1 августа.
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Центральные банки за полугодие закупили свыше 374 тонн золота, что стало самым большим чистым увеличением (покупки минус продажи) мировых запасов золота в первом полугодии за всю 19-летнюю историю наблюдений WGC.
Больше всего золота, 100 тонн в течение II квартала, купила Польша (это вообще самая большая квартальная закупка со стороны одного центробанка, с тех пор как Индия выкупила 200 тонн золота у МВФ в ноябре 2009 года).
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Россия сдвинулась на второе место, по итогам полугодия закупки составили 94 тонны. Также золото в I полугодии закупали Китай (74 тонны), Турция (61 тонна), Казахстан (25 тонн), Индия (около 18 тонн), Эквадор (почти 11 тонн), Колумбия (6 тонн) и Киргизия (2 тонны).
Активы ETF с начала года выросли на 107,5 тонн, достигнув шестилетнего максимума в 2,548 тыс. тонн. Главными факторами, стимулирующими приток в сектор, стали продолжающаяся геополитическая нестабильность, мягкие комментарии центральных банков в отношении монетарной политики и рост цен на золото в июне.
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В увеличение общемирового объема продаж ювелирных изделий (+1% за первое полугодие) свой вклад внесла Индия. Активное восстановление на ювелирном рынке Индии подтолкнуло рост спроса в этой стране во II квартале на 12%, до 169 тонн. Росту спроса способствовали оживленный свадебный сезон и хорошие продажи во время праздников, однако из-за июньского роста цен этот рост практически замер.
При этом инвестиции в слитки и монеты упали до 477 тонн – полугодового минимума за 10 лет. Основную роль в снижении мирового спроса сыграл Китай, где спрос во II квартале упал на 29%.
Ранее сообщалось, что банки Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты. Процентная ставка Национального банка Швейцарии в данный момент установлена на отрицательном уровне – минус 0,75% годовых.
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