Мировые центробанки купили рекордные объемы золота

Больше всего золота купила Польша – 100 тонн. Это самая большая квартальная закупка со стороны одного центробанка за последние 10 лет.

Общемировой спрос на золото в I полугодии 2019 года вырос до трехлетнего максимума на фоне увеличения закупок со стороны центральных банков, а также притока средств в обеспеченные золотом биржевые инвестиционные фонды (ETF). Об этом сообщает World Gold Council (WGC) в четверг, 1 августа.

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Так, по сравнению с I полугодием 2018 года спрос на золото увеличился на 8%, до 2,182 тыс. тонн, включая 1,123 тыс. тонн во II квартале.

Центральные банки за полугодие закупили свыше 374 тонн золота, что стало самым большим чистым увеличением (покупки минус продажи) мировых запасов золота в первом полугодии за всю 19-летнюю историю наблюдений WGC.

Больше всего золота, 100 тонн в течение II квартала, купила Польша (это вообще самая большая квартальная закупка со стороны одного центробанка, с тех пор как Индия выкупила 200 тонн золота у МВФ в ноябре 2009 года).

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Россия сдвинулась на второе место, по итогам полугодия закупки составили 94 тонны. Также золото в I полугодии закупали Китай (74 тонны), Турция (61 тонна), Казахстан (25 тонн), Индия (около 18 тонн), Эквадор (почти 11 тонн), Колумбия (6 тонн) и Киргизия (2 тонны).

Активы ETF с начала года выросли на 107,5 тонн, достигнув шестилетнего максимума в 2,548 тыс. тонн. Главными факторами, стимулирующими приток в сектор, стали продолжающаяся геополитическая нестабильность, мягкие комментарии центральных банков в отношении монетарной политики и рост цен на золото в июне.

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В увеличение общемирового объема продаж ювелирных изделий (+1% за первое полугодие) свой вклад внесла Индия. Активное восстановление на ювелирном рынке Индии подтолкнуло рост спроса в этой стране во II квартале на 12%, до 169 тонн. Росту спроса способствовали оживленный свадебный сезон и хорошие продажи во время праздников, однако из-за июньского роста цен этот рост практически замер.

При этом инвестиции в слитки и монеты упали до 477 тонн – полугодового минимума за 10 лет. Основную роль в снижении мирового спроса сыграл Китай, где спрос во II квартале упал на 29%.

Ранее сообщалось, что банки Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты. Процентная ставка Национального банка Швейцарии в данный момент установлена на отрицательном уровне – минус 0,75% годовых.