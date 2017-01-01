Дешевый газ и штрафы для еврономеров: Все новые законы от 1 августа

Кроме того, в августе будут зачислять студентов на контрактной основе.

Украинцев ждет ряд изменений с 1 августа, например, удешевление газа, или штрафы для владельцев автомобилей с еврономерами, передает ТСН.

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Снижение цены на газ

В августе будет уже третье подряд снижение стоимости газа Нафтогазом. В общем, за три месяца цена на голубое топливо упадет на 25% - это примерно 1000 гривен.

С августа газ для населения подешевеет на 5,5% - 4 640 гривен за 1 тыс кубометров, что на 200 гривен дешевле, чем в июле.

Появление туалетов в супермаркетах

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С 1 августа вступила в силу новая строительная норма, согласно которой в крупных супермаркетах теперь обязательно должны быть уборные для посетителей. Это касается всех новых магазинах и гипермаркетах площадью от 2,5 тысяч кв м.

Кроме того, строители должны обязательно проектировать универсальные туалеты для маломобильных групп населения. В таких санузлах должны быть повивальные столики для младенцев.

Объявление фамилий студентов-контрактников

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С 1 августа начнется зачисление абитуриентов, которые будут обучаться на платной форме обучения и продлится это до 30 сентября.

Некоторые абитуриенты, которые пошли на контракт, имеют возможность перевестись на бюджет. Это места, от которых отказались рекомендуемые поступающие. Перевод продлится до 9 августа.

По всем специальностям право на бюджетное место имеют абитуриенты-льготники.

Штрафы для "єврономеров"

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С 23 августа в Украине начнут штрафовать автомобилистов на еврономерах. Срок растаможки для них заканчивается 22 августа. За нарушение таким водителям грозит штраф до 170 тысяч гривен с конфискацией авто.

Усилена охрана общественного порядка

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С 1 августа в городах патрули Нацгвардии будут нести пешую патрульную службу. 5 дней в неделю по 6 часов. Главная задача - контролировать порядок. В таких патрулях будет задействовано около 2 тысяч военнослужащих. Патрули усилят полицию, в частности, в местах массового скопления и в самых криминальных районах.

Ранее сообщалось, что Нацбанк запустил новый сайт. Новый сайт имеет страницы на украинском и английском языках. Информацию на новом ресурсе подается в более удобной для восприятия форме.