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Сколько Слуга народа потратит на обучение своих нардепов в Трускавце

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На обучение в курортный Трускавец на Львовщине отправились 250 будущих парламентариев.
Депутаты Слуги народа во время обучения в Трускавце
Депутаты Слуги народа во время обучения в Трускавце
facebook.com/sluganarodu.official

Обучение народных депутатов от партии Слуга народа в Трускавце будет проходить на протяжении 7 дней. В общем стоимости на это потратят 8,5 млн грн, а значительная часть суммы уйдет на проживание в самых дорогих отелях. 

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24 Канал выяснил, за что именно отдадут такую сумму. Основные траты пойдут на проезд, проживание, пропитание и само обучение.

Так, для депутатов арендовали 40-местных вагонов-купе из Киева в Трускавец и обратно. Согласно данным Укрзализныци, такие билеты стоят 603 грн с человека. Однако, если бронировать весь вагон, надо будет доплатить еще 200 гривен с каждого билета в одну сторону.

То есть, в итоге Слуга народа за проезд заплатит около 20 тыс грн. 

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Слуги народа будут проживать в Трускавце в отеле Rixos-Prykarpattya, что является едва ли не самым дорогим на курорте. Кроме того, будущие депутаты будут иметь полноценное питание. 

Стоимость стандартного двухместного номера, поскольку все живут по двое, составляет 4,7 тысяч гривен в сутки. Следовательно, недельная аренда 127 номеров в Rixos-Prykarpattya для 254 депутатов от Слуги народа, учитывая 10% скидку, ориентировочно составит 3,8 миллиона гривен.

Некоторая часть политиков проживает в Mirotel'і, но номера здесь дешевле. Но не все, вероятно, живут в самых дешевых номерах, ведь в разгар сезона найти необходимое количество несколько проблематично. Кроме того, они также питаются в Rixos-Prykarpattya, и за это надо доплачивать. 

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В программе мероприятий предусмотрено также проведение гала-вечера. По словам директора компании “Ресторанный консалтинг“ Ольги Насоновой, его проведение обойдется в 6 тысяч гривен на человека. В эту сумму входят питание, напитки и развлекательная программа.

Для обучения депутатов дополнительно арендую зал в отеле Rixos-Prykarpattya за 2,2 тысячи гривен за час со скидкой в 10%. То есть, аренда конференц-зала для обучения будущих депутатов может стоить около 180 тысяч гривен за неделю.

Обучать будущих “слуг народа“ будут украинские экономисты и преподаватели Киевской школы экономики, президентом которой является Тимофей Милованов. Последний, как и функционеры партии Слуга народа пока не будут объявлять стоимость обучения. 

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Они утверждают, что все данные опубликуют впоследствии и просмотреть их можно будет в официальных отчетах как “Слуги народа“, так и Киевской школы экономики.

Однако, рыночная стоимость такой программы в неделю может составлять не менее 15 тысяч гривен в день. То есть, за неделю собственно на обучение будущих депутатов могут потратить от 105 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, какую зарплату будут платить новым нардепам. Каждый депутат в парламенте занимает какую-либо определенную должность.

 

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Теги: Слуга народа, партия Слуга народа, обучение партии Слуга народа, обучение депутатов, стоимость обучения депутатов, Трускавец
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Комментариев (1)
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Boxerogos    01.08.2019, 19:34
Оценка:  -1
Boxerogos
Это то самое стадо приматов-дебилов,которое дружно скакало на днях?
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