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Курс валют на 2 августа: НБУ резко опустил гривну

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Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 27 копеек – до 25,40 грн/долл, курс в покупке поднялся на 29 копеек – до 25,38 грн/долл.
На теневом рынке Украины доллар утром в пятницу, 2 августа, можно купить по 25.45 грн/долл
На теневом рынке Украины доллар утром в пятницу, 2 августа, можно купить по 25.45 грн/долл
bigmir.net

На 2 августа, пятницу, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2534,9919 гривны (+32,9164);

– 100 евро – 2797,8706 гривны (+7,8062).

Национальный банк Украины на 2 августа 2019 года понизил курс гривны почти на 33 копейки – до 25,34 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 1 августа.

В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке вырос на 27 копеек – до 25,40 грн/долл, курс в покупке поднялся на 29 копеек – до 25,38 грн/долл.

Ранее сообщалось, что премии Коболеву больше, чем все доходы от транспортной инфраструктуры. Реально Украина получает от транспортной инфраструктуры лишь 0,1% бюджетных поступлений.

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