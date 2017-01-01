Курс валют на 2 августа: НБУ резко опустил гривну
На 2 августа, пятницу, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
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– 100 долларов США – 2534,9919 гривны (+32,9164);
– 100 евро – 2797,8706 гривны (+7,8062).
Национальный банк Украины на 2 августа 2019 года понизил курс гривны почти на 33 копейки – до 25,34 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 1 августа.
В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке вырос на 27 копеек – до 25,40 грн/долл, курс в покупке поднялся на 29 копеек – до 25,38 грн/долл.
Ранее сообщалось, что премии Коболеву больше, чем все доходы от транспортной инфраструктуры. Реально Украина получает от транспортной инфраструктуры лишь 0,1% бюджетных поступлений.
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