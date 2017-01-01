Фондовый рынок США закрылся падением

Торги на Американской фондовой бирже в четверг, 1 августа, закончились снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Рынки США закрылись падением индексов Getty Images

Индекс Dow Jones упал на 1,05% – до 26583,42 пункта. Читай также: Мировые центробанки купили рекордные объемы золота Индекс S&P 500 – на 0,9% – до 2953,56 пункта. NASDAQ – на 0,79% – до 8111,12 пункта. Ранее сообщалось, что ФРС США снизила базовую ставку впервые с 2008 года. Ставка опустилась на 25 базисных пунктов, до 2-2,25%, впервые со времен глобального финансового кризиса.

КорреспонденТ.biz