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Фондовый рынок США закрылся падением

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Торги на Американской фондовой бирже в четверг, 1 августа, закончились снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Рынки США закрылись падением индексов
Рынки США закрылись падением индексов
Getty Images
Индекс Dow Jones упал на 1,05% – до 26583,42 пункта. 

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Индекс S&P 500 – на 0,9% – до 2953,56 пункта.

NASDAQ – на 0,79% – до 8111,12 пункта.
 
Ранее сообщалось, что ФРС США снизила базовую ставку впервые с 2008 года. Ставка опустилась на 25 базисных пунктов, до 2-2,25%, впервые со времен глобального финансового кризиса.
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Теги: США, фондовый рынок, индексы, Фондовая биржа
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