НБУ не дал доллару упасть ниже 25: Чего ждать в августе

Специалисты уверены, что "аномальное" укрепление связано с несогласованностью действий Минфина и НБУ.

Курс доллара резко вырос в первый день лета после длительного падения Пресс-центр НБУ

В первый день августа доллар резко подорожал после неожиданного для всех укрепления гривны. Однако, в последний день июля официальный курс его составил 25,02 грн. Сегодня узнали, что дало основания Нацбанку установить на 2 августа официальный курс на 33 копейки выше прежнего – 25,35 грн за доллар.

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Некоторые эксперты удивлялись и даже пугались "аномальному" поведению гривны в июле. Таких низких значений американской валюты в Украине не видели с августа 2016 года.

"Ситуация, действительно, уже стала слегка аномальной. Если предыдущие движения гривни были недалеки от традиционных сезонных трендов, то сейчас нацвалюта сошла с привычной тропинки", – прокомментировал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Я считаю, что укрепление гривни должно было быть остановлено еще на уровне 26-27 за доллар, и то, что сейчас происходит, граничит с преступной халатностью на посту", – написал финансист Роман Сульжик.

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Большинство экспертов утверждают, что "аномально низкий" курс доллара связан с активной продажей государственных облигаций, которые покупают в основном нерезиденты.

На прошлой неделе Минфин в результате аукциона привлек в страну порядка 200 млн долларов, в последний день июля – почти 700 млн. А всего, по оценкам экспертов, на руках у зарубежных покупателей находятся украинские облигации уже на сумму 3-3,5 млрд долларов.

Глава Министерства финансов Оксана Маркарова отбрасывает обвинения, говоря, что Минфин проводит размещения согласно графику. И, в свою очередь, напоминает, что поддерживать курс – задача Нацбанка.

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"Я считаю, что причина излишнего укрепления гривни – в том, что не скоординированы действия Министерства финансов и Национального банка. Каждый из них работает в рамках своих установок, не координируя свои действия, и это приводит к таким диссонансам.

Вторая причина – аномально высокая ставка по гривневым ОВГЗ. Доллар ослаб, а гривня укрепилась вследствие того, что Министерство финансов разместило 5-10-летние ОВГЗ, доходность по которым достигала 17% в гривне.

При более-менее стабильной национальной валюте подобная доходность для иностранных инвесторов оказалась очень привлекательной, и у нас, по разным оценкам, до 3 млрд долларов инвестиций вошло именно для покупки ОВГЗ. То есть иностранцы заводили валюту, продавали ее на межбанке и покупали ОВГЗ.

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При этом Нацбанк с начала года выкупил порядка 2,5 млрд долларов, то есть достаточно активно работал. Сейчас Минфин и НБУ должны сесть и договориться. Если договорятся – ситуация будет исправляться", – сказал соучредитель и директор экономических программ аналитического центра Украинский институт будущего Анатолий Амелин.

В выигрише от курса доллара оказались украинцы, а также импортеры, которые решили воспользоваться ситуацией. Но в излишнем укреплении гривни есть и минусы для экономики.

"Укрепление не является результатом структурных изменений в экономике, когда мы стали больше экспортировать и меньше импортировать или когда мы существенно изменили инвестиционный климат, что привлекло множество прямых инвестиций.

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Это результат ситуативного захода портфельных инвесторов, который так или иначе имеет локальную природу и не является устойчивым трендом. Рано или поздно это закончится, гривне придется возвращаться к привычному состоянию, и тогда мы снова можем увидеть стрессовые движения гривни", – говорит Сергей Фурса.

"Сильная гривня уже создает проблемы для экспортеров, так как наше зерно, руда и т. д. становятся на рынке слишком дорогими", – констатирует руководитель отдела аналитики Forex Сlub Андрей Шевчишин.

Некоторые прогнозируют, что излишнее укрепление гривни летом приведет к чрезмерным скачкам курса осенью и зимой.

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"В принципе, стабильный курс гривни – не плохо для экономики. Плохо – неэффективное планирование, от которого отталкивались внешние и внутренние инвесторы и украинский бизнес. Для украинского бизнеса, который работает в украинской валюте, крепкая гривня – это не есть проблема.

Украина сегодня является импортером энергоресурсов. Для производителей продукции с импортной составляющей (например, мы импортируем порядка 70% моторного топлива, газ) крепкая гривня – это плюс, потому что себестоимость будет снижаться.

А вот доходы экспортеров в гривне будут снижаться. Соответственно, будут снижаться поступления в бюджет и их прибыль. И это отразится в целом на экономической системе", – считает Анатолий Амелин.

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Эксперты уверены, что в августе доллар традиционно начнет расти в цене, но вряд ли стабильный рост курса доллара начнется прямо с первых чисел августа.

Руководитель отдела аналитики Forex Сlub Андрей Шевчишин высказал мнение, что тренд изменится примерно с середины августа. Такого же мнения придерживается и директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Как правило, в августе начинается девальвация. И она начнется со второй половины августа. Потому что бизнес, импортеры, как правило, начинают скупать валюту ближе к осени", – говорит Александр Охрименко.

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Однако резких скачков курса эксперты не прогнозируют.

"В ближайшее время доллар может вырасти до 26 грн. Осенью – до 27, 27,5 грн, но не до 30 грн", – считает Александр Охрименко.

Аналитики FOREX CLUB прогнозируют, что в августе курс доллара будет в границах 24,75–25,75 грн. На осень же большинство опрошенных нами экспертов прогнозируют курс 27-28 грн/доллар.

Ранее сообщалось, что в НБУ ответили на обвинения Минфина. В Нацбанке уточнили, что курс гривны в Украине никогда не был фиксированным, а всегда плавающим.