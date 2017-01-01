В Украине существенно вырос рынок новых авто

По данным Укравтопрома, за год рынок новых легковых автомобилей вырос на 14%. Наибольшим спросом в прошлом месяце пользовались автомобили марки Renault.

В июле 2019 годак украинцы приобрели и зарегистрировали 7600 новых легковых авто - по сравнению с июлем 2018 года рынок новых авто вырос на 14%. Об этом сообщает Укравтопром.

Читай также: Как узнать, есть ли долги по налогу на авто или "лишнюю" недвижимость

Отмечается, что наибольшим спросом в прошлом месяце пользовались автомобили марки Renault, которых зарегистрировали 1203 шт. По сравнению с июлем прошлого года реализация новых Renault в Украине выросла на 66 процентов.

"Второй результат и 44-процентный рост продемонстрировала японская марка Toyota - 1039 новых авто. На третьем месте Skoda, в активе которой 687 регистраций новых машин и 37% рост к показателю годичной давности", - говорится в сообщении.

На четвертом месте - KIA (595 легковых авто), за год спрос на автомобили этой марки вырос на 36%. Замыкает пятерку лидеров Nissan - 488 авто (+ 5%).

Читай также: Новые штрафы для нерастаможенных еврономеров: Что нужно знать

Замыкает пятерку лидеров Nissan - 488 авто (+ 5%).

"Также в топ-10 рейтинга июля вошли: Hyundai - 468 шт. (+ 4%), Volkswagen - 338 шт. (-22%), Suzuki - 259 шт. (-1%), BMW - 236 шт. (+ 11%), Mazda - 233 шт. (0%).

Бестселлером месяца на украинском рынке стал автомобиль KIA Sportage. Эту модель выбрали 479 покупателей", - отмечает Укравтопром.

Всего с начала года украинский автопарк пополнили 46 300 новых легковых авто - это на 0,3% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года.

Ранее сообщалось, что украинцы массово покупают б/у электромобили: хотят быть независимыми. Только за май в Украине стало на 643 электромобиля больше.