Украинская таможня остановила оформление топлива

Таможня приостановила оформление топлива из-за санкций. У трейдеров начали требовать сертификаты происхождения товара.

Украинские таможенные органы 1 августа приостановили оформление топлива и начали требовать сертификаты происхождения товара в связи со вступлением в силу антироссийских санкций. Об этом пишет отраслевое издание enkorr со ссылкой на трейдеров.

Читай также: Газ дешевеет: Сколько украинцы заплатят в августе

Глава Skywalk Trading Ирина Рубан в комментарии изданию заявила, что компания привезла греческий продукт в Пивденный еще два месяца назад. Но теперь потребовали показать сертификат происхождения с печатью таможни, хотя раньше такого не было.

"Сейчас таможенники взяли паузу, когда оформят груз - неизвестно", - сказала она.

Остальные участники рынка в Одессе и Харькове столкнулись с такими же требованиями.

Читай также: В Украине продолжается снижение цен на автогаз

Представитель руководства Энергетической таможни сообщил изданию, что сертификат происхождения с 1 августа требуют у всех, а не только у импортеров нефтепродуктов.

"Антироссийские санкции распространяются на все товары, не на все просто введены пошлины", - пояснил он.

Отмечаестя, что импортеры по железной дороге, которые оформляли грузы 1 августа, такие требования не получали.

Читай также: Герус пообещал, что дизтопливо дорожать не будет

"Но если у таможенников возникнут сомнения относительно реального происхождения товара, подтверждением страны-производителя может быть справка от торгово-промышленной палаты", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что крупнейший трейдер прекращает импорт дизтоплива РФ. Компания отказалась от закупки российского дизтоплива трубопроводом из-за украинских спецпошлин.