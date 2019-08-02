IBAN в Украине с 5 августа: Что это, зачем, плюсы и минусы

Полноценно и обязательно IBAN в Украине будет работать с 1 ноября 2019 года.

Банки сами переведут все счета в новый формат, участия клиентов не нужно depositphotos.com

Украина переходит на международный стандарт номера банковского счета IBAN уже с 5 августа. Данная система должна упростить и ускорить процедуру международных и внутренних денежных переводов. Минфин разобрались, что это такое, зачем это нужно, и какими плюсами и минусами обладает IBAN.

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IBAN изначально был предназначен для стандартизации межбанковских платежей на территории Европейского союза, а на данный момент системой пользуются более чем в 60 странах мира, к которым вскоре присоединится и Украина.

Уже с 5 августа украинские банки будут открывать своим клиентам новые счета только по стандарту IBAN. Номер счета будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: UA + NN + YYYYYY + XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

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UA — (2 буквы) код Украины;

NN — (2 цифры) — контрольное число для предотвращения ошибок;

YYYYYY — (6 цифр) — код банка;

XXX...XXX — (19 цифр) — счет клиента, длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 — от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 — от 5 до 19 символов).

Отмечается, что банки сами переведут все счета в новый формат, участия клиентов тут не нужно, так как карты не заменяют и номера не изменяют.

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“Все платежные карты, эмитированные банками к счету клиента, остаются действующими“, — говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Считается, что система IBAN позволит приблизить украинское платежное пространство к европейскому и будет способствовать дальнейшей модернизации системы электронных платежей.

Кроме того, будет удобней оформлять расчетные документы. Переводы как в пределах страны, так и за границу будут проводиться быстрее. Клиенты смогут проще идентифицировать плательщика или получателя средств и банк Украины, который его обслуживает.

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Так, уже с 1 ноября 2019 года IBAN в Украине станет обязательным для клиентов всех банков, а до этого времени будет действовать переходной период.

Ознакомиться со своими новыми реквизитами клиенты банков могут разными способами — в интернет-банкинге, колл-центре или спросить у личного менеджера.

В переходный период будут действовать и существующие счета, и счета IBAN. То есть пользователи могут давать своим заказчикам и клиентам реквизиты как действующих счетов, так и созданных IBAN. Но уже с 1 ноября 2019 года действовать будут исключительно счета IBAN.

Ранее сообщалось, что международные банковские счета в Украине станут открывать с августа. Действующие номера счетов банки будут менять в соответствии с требованиями международного стандарта IBAN.