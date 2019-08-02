Стоимость топлива падает: Каких цен украинцам ждать в августе

В среднем в Украине в период с июля по август цены на топливо упали на 1,3 грн.

Только за последнюю неделю стоимость автогаза по Украине упала на 56 коп depositphotos.com

По прогнозам экспертов стоимость автомобильного топлива в июле должна была быть стабильной, однако, заправки существенно опустили ценники. на данный момент заправить полный бак на 48 л бензином А-95 обойдется на 64 грн дешевле, чем месяц назад.

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Сегодня выяснили, что повлияло на стоимость бензина, дизтоплива и автогаза в июле, и каких цен ждать украинцам на горючее в августе.

Самыми главными факторами снижения стоимости горючего в июле стали уменьшение котировок на нефть и сильная гривна. АЗС снизили цены за последний месяц более, чем на 1,3 грн.

"Потенциал для еще большего снижения был по всем видам топлива: бензину, дизтопливу, сжиженному газу. Оптовые цены на горючее упали значительно больше.. Но из-за смены власти, когда на чемоданах сидят министры Кабмина, и т.д., операторы не спешат снижать цены.

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Поэтому потребители не почувствовали больших изменений. При этом, для трейдеров и операторов сейчас хороший сезон: июль, август и сентябрь – самые активные месяцы потребления нефтепродуктов", – говорит Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании UPECO.

Как поменялись цена на горючее с 01.07.19 по 01.08.19:

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А-95+ – минус 1.23 грн;

А-95 – минус 1.34 грн;

А-92 – минус 1.35 грн;

Дизтопливо – минус 1.35 грн;

Автогаз – минус 1.14 грн.

Аналитики отмечают, что тенденции к росту цен на разные виды бензина и дизтопливо нет. Александр Сиренко считает, что потенциал для снижения цен на горючее остается в пределах одной-двух гривен.

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"Если дизель в опте можно купить за 21 грн, то на заправках он по 28. Я не помню, чтобы так долго держалась такая наценка. Пять гривен - это потолок, а обычно в среднем – три-четыре гривни. Когда розница не реагирует на провал в опте, то это очень странно", - рассказывает Сиренко.

Несколько крупных сетей все же предоставляют лояльным клиентам хорошую скидку. Иногда она покрывает эту разницу.

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Эксперт говорит, что цена на топливо в августе будут зависеть от силы гривны, а предсказать мировые рынки нефти и газа очень трудно. Точно не подорожает дизтопливо и сжиженный газ из-за их профицита.

Только за последнюю неделю стоимость автогаза по Украине упала на 56 коп.

"В августе цена упадет еще больше. В июле у нас был рекорд по импорту сжиженного газа за всю историю Украины. Продукта на рынке очень много", – поясняет Сиренко.

Ранее сообщалось, что украинская таможня остановила оформление топлива из-за санкций. У трейдеров начали требовать сертификаты происхождения товара.