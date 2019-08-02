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Стоимость топлива падает: Каких цен украинцам ждать в августе

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В среднем в Украине в период с июля по август цены на топливо упали на 1,3 грн.
Только за последнюю неделю стоимость автогаза по Украине упала на 56 коп
Только за последнюю неделю стоимость автогаза по Украине упала на 56 коп
depositphotos.com

По прогнозам экспертов стоимость автомобильного топлива в июле должна была быть стабильной, однако, заправки существенно опустили ценники. на данный момент  заправить полный бак на 48 л бензином А-95 обойдется на 64 грн дешевле, чем месяц назад. 

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Сегодня выяснили, что повлияло на стоимость бензина, дизтоплива и автогаза в июле, и каких цен ждать украинцам на горючее в августе.

Самыми главными факторами снижения стоимости горючего в июле стали уменьшение котировок на нефть и сильная гривна. АЗС снизили цены за последний месяц более, чем на 1,3 грн.

"Потенциал для еще большего снижения был по всем видам топлива: бензину, дизтопливу, сжиженному газу. Оптовые цены на горючее упали значительно больше.. Но из-за смены власти, когда на чемоданах сидят министры Кабмина, и т.д., операторы не спешат снижать цены. 

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Поэтому потребители не почувствовали больших изменений. При этом, для трейдеров и операторов сейчас хороший сезон: июль, август и сентябрь – самые активные месяцы потребления нефтепродуктов", – говорит Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании UPECO.

Как поменялись цена на горючее с 01.07.19 по 01.08.19: 

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  • А-95+ – минус 1.23 грн;
  • А-95 – минус 1.34 грн;
  • А-92 – минус 1.35 грн;
  • Дизтопливо – минус 1.35 грн;
  • Автогаз – минус 1.14 грн.

Аналитики отмечают, что тенденции к росту цен на разные виды бензина и дизтопливо нет. Александр Сиренко считает, что потенциал для снижения цен на горючее остается в пределах одной-двух гривен. 

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"Если дизель в опте можно купить за 21 грн, то на заправках он по 28. Я не помню, чтобы так долго держалась такая наценка. Пять гривен - это потолок, а обычно в среднем – три-четыре гривни. Когда розница не реагирует на провал в опте, то это очень странно", -  рассказывает Сиренко. 

Несколько крупных сетей все же предоставляют лояльным клиентам хорошую скидку. Иногда она покрывает эту разницу. 

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Эксперт говорит, что цена на топливо в августе будут зависеть от силы гривны, а предсказать мировые рынки нефти и газа очень трудно. Точно не подорожает дизтопливо и сжиженный газ из-за их профицита.

Только за последнюю неделю стоимость автогаза по Украине упала на 56 коп. 

"В августе цена упадет еще больше. В июле у нас был рекорд по импорту сжиженного газа за всю историю Украины. Продукта на рынке очень много", – поясняет Сиренко.

Ранее сообщалось, что украинская таможня остановила оформление топлива из-за санкций. У трейдеров начали требовать сертификаты происхождения товара.

 

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Теги: топливо, топливо в украине, стоимость топлива, стоимость автогаза, стоимость бензина, стоимость бензина 2019
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Комментариев (1)
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Украинец  (аноним)  02.08.2019, 13:43
Оценка:  0
Украинец
Упали ЦЕНЫ??!! На ГАЗ да, но когда я пошел платить за бенз, чуть не п_р_и_х_у_е_л, почти 30-ка за литр. О каком падении цены вы заливаете. П_И_Д_А_Р_А_С_Ы. Барыги паршивые, когда вас уже разорвет К Х_У_Я_М!! Это не страна, это барыжник обыкновенный
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