Сколько газа хранилось в ПХГ Украины в 2013-2019 годах: Инфографика

На конец июля в ПХГ Украины есть уже 15,7 млрд куб м.

Больше всего газа в ПХГ было в сентябре 2014 года depositphotos.com

В Нафтогазе заявили в начале лета, что Украине нужно закачать 20 млрд куб м газа, чтобы без риска прожить следующую зиму. То есть, на 3 млрд куб м больше, чем в прошлом году.

Читай также: Коболев пояснил судьбу ГТС без транзита газа РФ

В конце июля в газовых хранилищах уже есть 15,7 млрд куб м газа. Слово и дело разобрались, сколько голубого топлива закачивали в хранилища Украины в 2013-2019 годах.

Отмечается, что базовый сезон закачки газа начинается с первых газовых суток апреля (в этом году это было 5 апреля) и заканчивается в последние газовые сутки сентября, а базовый отбор газа начинается в октябре и заканчивается в марте.

Всего в ПХГ Украины помещается 31 млрд куб м газа, но хранилища за шесть лет ни разу не были полны.

Читай также: Тарифы Укртрансгаза увеличатся почти на 50%

Так, до сентября 2013 года Украина закачала в свои ПХГ 15,8 млрд куб. м то есть они были заполнены на 51%. Использована была за отопительный сезон почти половина – осталось в хранилищах 7,2 млрд куб м (23.2%). Эта самая низкая отметка за последние шесть лет.

Больше всего газа в ПХГ было в сентябре 2014 года – 16,6 млрд куб. м, 53,6% от общего объема. Чуть более чем наполовину подземные хранилища были заполнены в сентябре 2015 года – 15,7 млрд куб м.

Читай также: Украина заполнила свои ПХГ газом на 50%

Перед отопительным сезоном 2018/2019 Украина заполнила хранилища на 52,2% – 16,2 млрд куб м. По состоянию на март этого года осталось 8,8 млрд куб м, 28,4% от общего объема.

Сколько закачивали газа в ПХГ Украины в 2013-2019 гг Слово и дело

Ранее сообщалось, что европейские компании закачали в ПХГ Украины 1,4 млрд кубов газа. В подземных хранилищах находится более 4 млрд куб м газа, принадлежащего компаниям, не входящим в группу Нафтогаз.